Ajax remizoval na pôde APOEL-u, Slavia i Bruggy víťazne

Futbalisti Slavie Praha sú blízko postupu do skupinovej fázy Ligy majstrov 2019/2020, v Kluži zvíťazili 1:0 v prvom zápase play off. Môžu si tak vylepšiť negatívnu historickú bilanciu, keď pri uplynulých desiatich pokusoch sa iba raz prebojovali do skupiny a to v sezóne 2007/2008.