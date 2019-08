Brazílske mesto Sao Paulo zahalila tma uprostred popoludnia: Čo to spôsobilo?

Zlé počasie spoločne s dymom z rozsiahlych lesných požiarov ponorilo Sao Paulo uprostred popoludní do tmy, napísal dnes denník El País.

Brazílsky Národný ústav pre výskum vesmíru (INPE) v krajine od štvrtka identifikoval 9507 nových požiarov, väčšinu z nich Amazónii, ktorá je od Sao Paula vzdialená takmer 3000 kilometrov.

Obloha v jednom z najväčších miest sveta náhle stmavla okolo tretej hodiny popoludní a tma trvala viac ako hodinu, napísal server BBC. "Bolo to, ako by sa zo dňa náhle stala noc. Všetci o tom hovorili, pretože ani počas daždivých dní obloha toľko nestmavne. Bolo to ohromujúce," uviedol jeden z obyvateľov Sao Paula.

Dym, ktorý zahalil mesto v pondelok, privial vietor z tisíc kilometrov vzdialených štátov Rondônia, Acre, Mato Grosso a Mato Grosso do Sul pozdĺž hraníc s Bolíviou.

INPE tento rok v Brazílii registruje cez 70 000 požiarov, ktoré ohrozili prevažne amazonský dažďový prales, napísala agentúra Reuters. Prales je označovaný za "zelené pľúca" planéty, pretože má kľúčovú úlohu v pohlcovaní skleníkových plynov prispievajúcich k zmenám klímy. Väčšina jeho rozlohy sa nachádza na území Brazílie a ohrozuje ho predovšetkým výrub a vypaľovanie stromov s cieľom získať poľnohospodársku pôdu.

Obavy o zmenšovanie plochy najväčšieho svetového pralesa zosilneli s januárovým nástupom prezidenta Jaira Bolsonara do čela Brazílie. Bolsonaro je známy pre uprednostňovanie ekonomických záujmov pred tými ekologickými. Politik nedávno označil za nepravdivé alarmujúce údaje o odlesňovania Amazónie a chystá sa okrem iného legalizovať ťažbu nerastov v domorodých rezerváciách v Amazónii.