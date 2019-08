Dramatický boj o život v Tatrách: Uviaznutých jaskyniarov ratujú horskí záchranári

Robia, čo je v ich silách! Veľká snežná jaskyňa patrí k najhlbším jaskyniam v Európe a leží na poľskej strane Tatier.

V nej sú od piatka uväznení poľskí speleológovia. Štyrom ich kolegom sa podarilo dostať von, no dvoch tam zablokovala voda po trojdňových intenzívnych dažďoch, ktorá presiakla do jaskyne a odrezala im cestu von. Po 14 hodinách čakania ich kolegovia rozbehli záchrannú akciu. Od soboty sa s nimi však nepodarilo nadviazať spojenie. Maximum pre záchranu dvojice robia aj naši horskí záchranári.

Krištof Dudzinski je poľský jaskyniar zo Zakopaného, ktorý Veľkú snežnú jaskyňu dôverne pozná a bol v nej mnohokrát. „Je to veľký jaskynný komplex, ktorý je výnimočný svojou hĺbkou, ktorá dosahuje až 800 metrov. Je v nej mnoho veľmi úzkych chodieb. Myslím si, že tí dvaja nešťastníci uviazli v úzkom, zložitom sifóne Dominika. Pri ich záchrane v tejto situácii by zrejme najviac pomohli banskí záchranári so svojou technikou,“ opisuje terén s tým, že pomoc tam je náročná.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika NČ

Jeho slová potvrdil aj slovenský koordinátor Ján Nemec z Horskej záchrannej služby. „Už v sobotu sme tam vyslali na žiadosť poľských kolegov 11 našich záchranárov špecialistov. Včera (v utorok, pozn. red.) tam išli ďalší dvaja špecialisti pyrotechnici,“ vysvetľuje.

Nízka teplota

Podľa šéfa poľských horských záchranárov Jana Krzysztofa záchranári pracujú v extrémne ťažkých podmienkach, žiaľ, čas ide proti nim. „Stále dúfame, že je šanca ich nájsť živých. Sme pripravení na dlhú viacdennú záchranu, ktorá bude trvať bez prerušenia. Žiaľ, hľadaní neboli pripravení na taký dlhý pobyt v jaskyni. Vieme, že mali tepelné fólie NRC, ktoré ich dokážu chrániť pred tepelnými stratami,“ vraví. Zatiaľ sa im podarilo dostať k úzkej chodbe dlhej asi 20 metrov s priemerom 30 x 40 cm, kde musia použiť trhavinu, no po každej explózii musia čakať hodiny, kým sa priestor vyvetrá.

Celkovo je na mieste 23 poľských a 13 slovenských záchranárov. Bivakujú v jaskyni v hĺbke asi 350 metrov, kde sa striedajú pri záchranných prácach v hĺbke 500 metrov pod vchodom do jaskyne. Tam majú možnosť sa najesť a zohriať. Teplota v jaskyni je tri stupne pri 95 % vlhkosti. Pocitová teplota je okolo -10 stupňov.Ak tam nešli títo jaskyniari priamo bivakovať a neboli vybavení na dlhodobý pobyt v jaskyni, bojím sa, že nemajú veľkú šancu,“ povedal úspešný slovenský jaskyniar Igor Pap (55).