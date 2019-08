Odhalenie z Threemy: Zaplatil Ruskovho právnika Haščák?!

Mariana Kočnera a ďalšieho podnikateľa, šéfa Penty Jaroslava Haščáka, má spájať spoločný záujem – aby proti nim Pavol Rusko nesvedčil.

Ako píše Denník N, v prípade prvého menovaného ide o kauzu zmenky televízie Markíza, v prípade druhého o korupčnú kauzu Gorila. Komunikácia Kočnera s Haščákom aj so Zsuzsovou má dokazovať, že spolu riešili kroky v súvistlosti s možným svedectvom Ruska. Mali mu zohnať a zaplatiť právnika Mareka Paru. Pokiaľ ide o kauzu Gorila, Haščák mal v konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave riešiť úplatky s viacerými predstaviteľmi štátu. Po tom, čo bol Rusko v roku 2017 zadržaný, mohol sa šéf Penty obávať jeho svedectva.

Kočner písal o Ruskovi Zsuzsovej, prezývali ho Slina. Alena si myslela, že si možno skutočne objednal vraždu spoločníčky Volzovej, Kočner oponoval. ,,Ona chcela dať zajeb*ť jeho. Má môjho najlepšieho právnika. Niečo mi tam smrdí,“ cituje Denník N, ktorý pripomína, že Marek Para zastupuje Kočnera v kauze objednávky vraždy Kuciaka. Kočner Zsuzsovú upokojoval, že Rusko spievať nebude. ,,Preto je tam môj právnik. Aby ho nedotlačili k nejakej k*k*tine. Myslím na všetko,“ napísal jej. ,,Dostane nového vyšetrovateľa. Takého, čo mu nebude klásť k*k*tské otázky,“ dodal tiež.

Zsuzsovej Kočner napísal, že Ruska riešil s Haščákom. ,,Pôjde domov. Čoskoro. Dnes poslúcha. A vieš kto to všetko zaplatí? Právnika, čapice, sudcov, prokurátora? Aby bol Pali ticho… No daj. Ja nie :) S Haščákom som to včera preberal v lietadle. Strašne som ho vystrašil. Ďakoval za moju predvídavosť, že som tam dal právnika… A kúpi zmenky…” napísal. Denník N vysvetľuje, že slovom čapice nazývali policajtov. Advokát Para poprel, že by Haščák a Kočner finančne podieľali na Ruskovej obhajobe.

Haščák pre Denník N poprel, že by Kočnerovi sľúbil odkúpenie zmeniek. Priznal, že s ním vyšetrovanie Ruska preberal, neodpovedal však, či financoval jeho obhajobu.