Prvý prieskum po prevalení Kočnerovej komunikácie: Jedna z koaličných strán by sa do parlamentu nedostala

Agentúra Focus zverejnila nový prieskum volebných preferencií politických strán, ktorý sa uskutočnil od 13. augusta do 19. augusta.

Výberovú vzorku tvorilo 1010 respondentov. Ľuďom položili otázku, ktorej strane alebo hnutiu by dali svoj hlas?

Voľby by opäť vyhrala strana Smer so ziskom 21% hlasov. Za ňou by skončila koalícia PS/SPOLU s 15% a tretia sa umiestnila strana ĽSNS s 11,4%.

Do Národnej rady (NR) SR by sa nedostali strany Most-Híd so 4,3 percenta a SMK s 3,5 percenta. Ostatné strany v prieskume získali spolu 4,7 percenta.

V parlamente by Smer-SD obsadil 36 kresiel, koalícia PS a Spolu by získala 26 mandátov, ĽSNS 20, SaS 14, KDH a SNS by mali zhodne po 12 kresiel, Sme rodina 11, OĽaNO desať a Za ľudí deväť poslancov.

Z prieskumu vyplýva, že voliť by išlo 73,9% opýtaných, 12,3% respondentov by nešlo voliť a 13,8% odpovedalo "neviem".