Slovenka sa ostro pustila do mamičiek: Tak toto budú musieť niektoré poriadne dlho rozdýchavať

Povedala matkám, čo si skutočne myslí a čuduj sa svetu, mnohé jej dali za pravdu.

Témy mamičiek sú nevyčerpateľné a zdá sa, že sú jedni z najdiskutovanejších vôbec. Presvedčila sa o tom aj žena - matka, ktorá skritizovala niektoré mamy prostredníctvom Priznaní žien na Facebooku.

"Slovenskééé máámiičkyy... Podľa mňa mať dieťa nie je až tak finančne náročné. Len vy ženy ste podaktoré náročné. Alebo skôr by som povedala, že pre niektorých chlapov je to finančne náročné, a to vďaka ženám, ktoré majú. Ponakupujete p*cov*ny sterilizátory, kolísky, kresielka a x ďalších nepotrebných vecí, bez ktorých sa dieťa zaobíde, a to sme len pri bábätku. Aj keby som zarábala 5 000 eur mesačne, nebudem kupovať drahú vec na obmedzené obdobie. Alebo táto pohodlnosť dnešnej doby, keď dieťatko začne plakať, hodíte ho do kresielka, najlepšie do takého, ktoré hojdá samo alebo do kolísky a potom chodíte ako po odrobenej 24ke, lebo dieťatko sa chce stále pri zaspávaní hojdať. Fľašku hodíte do sterilizátora, lebo predtým z neho dudkal sused, ktorý prišiel na návštevu z infekčného... Rachnem do horúcej vody a je to. Zavinovačky, kočíky, všetko drahé, nech sa ukážem, že na to mám. Tomu vášmu dieťaťu je jedno, či má niečo značkové, najdrahšie, umenie je ho hlavne správne vychovať. A potom mi stále dookola vyhadzuje inzeráty o tom, ako predávate značkové veci. No každý vám môže bozať tie drahé veci, ktoré sa snažíte predať pomaly za predajnú cenu v obchode, lebo ste ich len párkrát použili.

A že závidím, lebo na to nemám? No veruže mám, a dokonca nie som závislá ani na chlapovi, len treba pri veciach, ktoré potrebujem dočasne aj uvažovať racionálne. Áno, áno, tie kecy - no už si si uľavila? Aká si dokonalá. Jasné, som a hlavne nie blbá a viem vychovať svoje dieťa aj bez extra výdavkov. Paráda, že? Skúste to. No a teraz prenechávam priestor pre slovenské hyeny," napísala od srdca.

Za tento príspevok si vyslúžila pochvalu od mnohých žien. "Áno súhlasím, rovnako vyrastie z kočíka za 900 eur, ako aj z kočíka za 300 eur a je pravda, že keď niečo predávajú, tak by chceli ešte na tom zarobiť.. Dalo by sa o tom veľa hovoriť, ale načo? Kto nechce chápať, nepochopí nikdy," vyjadrila sa Lenka. "Ak na to majú, je to každého vec. Nemyslíš?" kontrovala jej Ingrid.