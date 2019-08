Incident medzi dvomi opitými Čechmi: Dôchodca bodol kamaráta, dôvod napadnutia si nepamätajú

Sedemdesiatjedenročný muž oznámil v noci zo soboty na nedeľu na linku tiesňového volania záchranárov, že bodol loveckou dýkou do ramena svojho kamaráta, s ktorým celý deň popíjal alkohol.

Incident sa stal v chate pri meste Napajedla v Zlínskom kraji. Druhý deň si však ani jeden z mužov príčinu napadnutia nepamätal, oznámila dnes ČTK v tlačovej správe zlínska policajná hovorkyňa Monika Kozumplíková.

"Na miesto vyrazili najprv policajti z Napajedle, po chvíli tiež kriminalisti. V chate našli dvoch mužov. Oznamovateľa a štyridsaťjedenročného muža z Orlovej, ktorý bol ľahko zranený na ramene. Dychová skúška ukázala u oboch mužov hodnotu vyššiu ako dve promile," uviedla Kozumplíková . Staršieho muža policajti zadržali a umiestnili do policajnej cely, mladšieho previezli záchranári na ošetrenie do nemocnice.

Nasledujúci deň policajti oboch mužov vypočuli. "Hoci už boli triezvi, bolo veľmi ťažké dopátrať sa dôvodu napadnutia. Ani jeden z mužov si situáciu pred bodnutím nepamätal, nevybavovali si ani to, že by medzi nimi došlo ku konfliktu alebo k hádke, ktorá by mohla byť príčinou útoku. Zhodli sa iba na tom, že sa poznajú už asi dvadsať rokov a pravidelne sa navštevujú. Tentoraz spolu oslavovali narodeniny staršieho z mužov.

Kriminalistov tak čaká neľahká práca pri objasňovaní priebehu celej udalosti, "uviedla hovorkyňa. Útočník je podozrivý z ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, hrozí mu až trojročné väzenie.