Záhadná smrť finančníka Epsteina: Dva dni pred samovraždou spísal závet

Americký finančník a odsúdený pedofil Jeffrey Epstein podpísal závet dva dni predtým, ako vo svojej väzenskej cele v New Yorku 10. augusta spáchal samovraždu.

Informáciu zverejnil v pondelok večer americký denník New York Post s tým, že miliardár dedičov svojho majetku neuviedol.Advokátska kancelária, zastupujúca Epsteinovu pozostalosť, v pondelok potvrdila, že dokumenty boli minulý týždeň podané na súd na Amerických Panenských ostrovoch. Finančník na tomto izolovanom území USA vlastnil súkromný ostrov.

Epsteinov majetok bol podľa týchto dokumentov ohodnotený na viac ako 577 miliónov dolárov a prevedený do "fondu 1953", pomenovaného podľa roku, v ktorom sa zosnulý boháč narodil. Podrobnosti o správcoch fondu sa v zverejnených dokumentoch neuvádzajú, píše agentúra AP.

Denník New York Post zverejnil na internete kópiu finančníkovho závetu. Epstein v ňom uvádza, že vlastní viac ako 56,5 milióna dolárov v hotovosti, vyše 300 miliónov dolárov v cenných papieroch, ako aj pevný príjem cez 14 miliónov dolárov. Finančník taktiež uviedol šesť luxusných nehnuteľností vrátane nehnuteľností v New Yorku, na Floride a v Paríži a viac ako 18 miliónov dolárov v "leteckých aktívach, automobiloch a lodiach", dodal podľa agentúry AFP denník New York Post.

Jedným zo svedkov podpísania 21-stranového závetu bola 8. augusta newyorská právnička Mariel Colónová Mirónová, ktorá v minulosti spolupracovala s mexickým drogovým lordom El Chapom, napísal podľa agentúry DPA denník Daily News. To, že sa v citovaných dokumentoch neuvádzajú žiadni príjemcovia Epsteinovho majetku, môže podľa agentúry Bloomberg News jeho obetiam skomplikovať vymáhanie odškodného. Viacero žien už podalo na finančníka žalobu a v súvislosti so sexuálnym zneužitím žiadajú odškodné.

Epstein sa v roku 2008 na Floride priznal k obvineniam súvisiacim s prostitúciou maloletých dievčat a odpykal si 13 mesiacov väzenia. Epsteina (66) zatkli 6. júla. Samovraždu spáchal 10. augusta v cele newyorskej väznice, kde čakal na súdny proces. Najnovšie bol totiž obvinený z obchodovania s neplnoletými dievčatami a zo založenia zločineckej siete. Epstein vinu popieral. V prípade usvedčenia mu hrozilo 45 rokov väzenia.