Hamšík sa ospravedlňoval fanúšikom po vypadnutí: Radosť z gólu prevažuje smútok

Hlavičkový gól kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Mareka Hamšíka priblížil mužstvo Ta-lien I-fang k postupu do finále čínskeho FA Cupu.

Nakoniec sa v ňom však predstaví tím Šanghaj Šen-chua. Po zásahu 32-ročného Banskobystričana zo 14. min pondelňajšieho semifinálového stretnutia viedli zverenci španielskeho trénera Rafaela Beníteza 1:0, v neskoršom priebehu však trikrát inkasovali a prehrali 2:3.

"Hrali sme dobre, no ešte do prestávky hostia otočili skóre. Škoda hlavne druhého inkasovaného gólu, ktorý sme dostali tesne pred prestávkou. Po zmene strán sme chceli duel otočiť, no bohužiaľ sa to nestalo," uviedol Hamšík prostredníctvom svojej oficiálnej stránky.

Niekdajší dlhoročný hráč talianskeho SSC Neapol, ktorý na Ďaleký východ zamieril vo februári, si v drese svojho čínskeho zamestnávateľa pripísal na konto celkovo tretí súťažný gól. Strelecký účet vo farbách Ta-lienu I-fang si otvoril 26. mája, zhodou okolností proti Šanghaju Šen-chua. V ligovom zápase vtedy rozhodol o najtesnejšom víťazstve svojho tímu 1:0.

"Gól? Samozrejme som rád, ale prevažuje smútok z vypadnutia. Ďakujeme fanúšikom za skvelú atmosféru. Mrzí nás, že sme ich nepotešili postupom do finále," doplnil Hamšík.