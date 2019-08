Chatujete s kamošmi bez smajlíkov? Neveští to o vás nič dobré

Niektorí to s emotikonami v chate preháňajú, iní zasa pôsobia odmerane, keď píšu bez nich.

Neverili by ste, že to, či sa vyjadrujete pomocou smajlíkov, môže mať nejakú spojitosť s vaším sexuálnym životom. Nedávna štúdia však priniesla výsledky, podľa ktorých sú na tom ľudia, ktorí vyjadrujú emócie názorne, lepšie...

V štúdii, ktorú uverejnili v časopise PLoS ONE, chceli vedci zistiť, či smajlíky pomáhajú ľuďom spájať sa. Ich zistenia naznačujú, že ľudia, ktorí emotikony vo veľkom v chatovaní využívajú, randia častejšie, a majú tak viac sexu, ako tí, ktorí sa vyjadrujú výlučne prostredníctvom slov, píše ladbible.com.

Do štúdie sa zapojilo viac ako 5 000 ľudí, ktorých sa tiež pýtali, prečo ich vo virtuálnej komunikácii využívajú. "Moje správy sú vďaka nim osobnejšie", "môžem vďaka nim lepšie vyjadriť svoje emócie", "je to rýchlejší a efektívnejší spôsob vyjadrovania sa", "je to trendy a ľudia to používajú", zneli možnosti, medzi ktorými si účastníci výskumu museli vybrať.

Takisto sa ich pýtali, koľkokrát boli na radne a koľkokrát mali sex za posledný rok. A vďaka tomu zistili, že ľudia, ktorí používali smajlíky mali sex častejšie. Je však zrejmé, že nestačí poslať dotyčnej len obrázok baklažánu a bude to... :-)