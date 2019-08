Dostane konečne poriadnu šancu? Slovenský brankár sa sťahuje z Ligue 1 do Belgicka

Kariéra slovenského futbalového brankára Adama Jakubecha bude pokračovať v najvyššej belgickej súťaži.

Jeho zamestnávateľ OSC Lille ho poslal na ročné hosťovanie do klubu K.V. Kortrijk. Dohoda zahrňuje aj opciu na trvalý prestup po konci sezóny.

Podľa oficiálnej webstránky aktuálne šiesteho tímu Jupiler League absolvoval Jakubech v pondelok popoludní v novom mužstve lekárske testy a v utorok sa mal predstaviť na prvom tréningu. Bývalý brankár Tatrana Prešov či Spartaka Trnava bude v Kortrijku nosiť dres s číslom 21.

Jakubech po zisku majstrovského titulu s Trnavou prestúpil v lete 2017 do francúzskeho Lille. Tam sa však popri Mikeovi Maignanovi nedokázal presadiť a zápasy sledoval len z lavičky náhradníkov. Za prvý tím OSC neodohral ani jeden zápas, šancu chytať dostával len v rezervnom mužstve.

Kortrijk v minulej sezóne v Jupiler League neúspešne bojoval v play off o postup do Európskej ligy UEFA, v semifinále vyraďovačky vypadol so Charleroi. V novom ročníku mu po úvodných štyroch ligových kolách patrí šiesta priečka so ziskom siedmich bodov a skóre 9:6.