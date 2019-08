Hasiči stále likvidujú požiar lesa pri Spišskej Novej Vsi: S ohňom bojujú od pondelka

Hasiči stále bojujú s požiarom lesa v ťažko dostupnom teréne neďaleko mesta Spišská Nová Ves.

Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pre TASR uviedol, že naďalej horí plocha o rozmeroch 150 krát 50 metrov.

"Zatiaľ sa to stále nepodarilo celé uhasiť, akurát sa striedajú zasahujúce jednotky profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Požiar tam nehorí ohňom, ale tlie. Tým, že je to nedostupný terén, sa to dosť ťažko zachytáva, zatiaľ stále nemáme hlásené, že je to lokalizované," priblížil operačný dôstojník.

Na mieste momentálne zasahujú profesionálni hasiči zo Spišskej Novej Vsi, niekoľko dobrovoľníkov a aj pracovníci lesnej správy. Požiar zasiahol lokalitu v katastri mesta Spišská Nová Ves v pondelok (19. 8.) podvečer.