Doprava v Bratislave preverí trpezlivosť vodičov: Pri Slovenskom rozhlase sa zrazili 4 autá

Doprava v Bratislave je v utorok ráno v niektorých úsekoch spomalená, treba rátať s kolónami a zdržaním do 15 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Štyri autá sa zrazili na Mýtnej ulici v Bratislave pri Slovenskom rozhlase v smere do centra. Hlásenie o nehode polícia dostala krátko pred 8.00 h. Podľa doterajších informácií polície sa mali na mieste zraziť štyri autá. Pre TASR to povedala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Podľa Zelenej vlny RTVS je blokovaný jeden jazdný pruh.

Zelená vlna tiež upozorňuje na zdržanie v Bratislave na Pražskej ulici smerom do centra, vodiči sa zdržia okolo desať minút. Rovnako treba so zdržaním rátať aj na Nábreží armádneho generála L. Svobodu smerom do centra.

Zdržanie 15 minút hlásia vodiči pre uzavretú D1 v bratislavskej Petržalke aj na Moste Lafranconi smerom do Tunela Sitina.