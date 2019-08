Dvojnásobná mamička Tatyová: Prvá fotka roztomilých bábätiek!

Jedna z najväčších krások súťaže Miss Slovensko 2018 Jasmina Tatyová je už hrdou dvojnásobnou mamou.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Bábätkám missky sa chcelo na svet o trošku skôr ako v plánovaný termín, preto vytúžené dvojičky porodila ešte 12. augusta. "Najkrajší deň v živote," uviedla k fotke nožičiek novorodeniatok na Instagrame o niekoľko hodín neskôr a pripojila aj ich zahraničné mená - Ryan a Khloé. Už sú na svete! Misska Tatyová porodila vytúžené dvojičky: Slovenské mená však nečakajte

Dojatie neskrývali ani jej blízki, ktorí sa na bábätká s netypickými menami veľmi tešili. "12.08.2019. Najkrajší dátum, kedy som sa stala tetou. Ani neviem vyjadriť to množstvo emócii, ktoré v sebe mám po tom, ako som prvýkrát videla tie krásne malé kuriatka. Moju neterku a synovca!!! Verili by ste tomu? Ešte pred chvíľou sme spolu s @yasmine_taty vymýšľali. A dnes... Neviem, či je to sen alebo skutočnosť! Neviem, čo napísať, len toľko, že vás z celého srdca ľúbim a som na teba neskutočne hrdá, akou ženou a maminkou si sa stala," napísala Jasminina sestra.

Po niekoľkých dňoch v nemocnici sa Jasmina v pondelok dočkala návratu domov aj s novými prírastkami do rodiny. Ako upozornila čitateľka, prvý pohľad na bábätká poskytla fanúšikom prostredníctvom príbehu, kde figuroval jej partner Erik, ktorý niesol domov detičky Ryana a Khloé.