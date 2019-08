Pár zaplatil umelé oplodnenie náhradnej matky: Pri pôrode ich čakal šok, uvideli dieťa a zvažujú vážny krok

Po troch potratoch sa manželia rozhodli, že už nechcú nič riskovať. Našetrili si peniaze a zaplatili za umelé oplodnenie. Výsledok nebol ani zďaleka taký, v aký dúfali.

Nakoľko žena trpela aj syndrómom polycystických vaječníkov, dieťa im mohla porodiť len náhradná matka, no bola to pre nich posledná šanca na založenie vlastnej rodiny. Na klinike však spravili obrovskú chybu a rodičia teraz nevedia, čo robiť. Uvažujú, dokonca, že by sa vytúženého bábätka vzdali, píše Daily Mail. Dôvodom je fakt, že americkému páru sa narodilo dieťa s ázijskými črtami.

Otec, ktorý nezverejnil svoje meno, sa so svojou dilemou posťažoval na stránke Reddit. Prezradil, že všetko sa pokazilo ešte v spermobanke. Niekto totiž poplietol spermie a dieťa nie je jeho. Ak by nemalo bábätko ázijské črty, chybu kliniky by možno nikdy neodhalili. "Zaplatili sme nemalé peniaze, aby sme mali vlastné dieťa," napísal.

Manželia boli nadšení až do momentu, keď sa bábätko narodilo a prvýkrát ho uvideli. Vtedy si uvedomili, že niečo nie je v poriadku. "Malo ázijské črty, čierne vlasy a hnedé oči. My máme obaja blond vlasy a modré oči. Okamžite sme požiadali o testy DNA a zistilo sa, že nie som otec," pokračoval vo svojom príbehu nešťastný muž.

Klinika spravila vlastné vyšetrovanie a priznali si chybu. Páru ponúkli finančnú náhradu. "Nezaujíma nás rasa. Problém je, že nie je naše," uzavrel. Jeho príspevok komentovalo viac ako 4000 ľudí. Väčšina súhlasí s jeho hnevom, no zároveň mu radia, aby nezahodil svoju šancu stať sa otcom.