Johnson dôrazne žiada Tuska: Z brexitovej dohody musí zmiznúť sporná poistka

Za najvyššiu prioritu svojej vlády označil britský premiér Boris Johnson dosiahnutie brexitovej dohody s Európskou úniou.

V liste, ktorý dnes zaslal predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, zároveň označil spornú írsku poistku za nedemokratickú a vyzval, aby bola v dohode nahradená záväzkom, že pred koncom pobrexitového prechodného obdobia začnú platiť "alternatívne úpravy".

Johnson Britom sľúbil, že Spojené kráľovstvo z Európskej únie vyvedie 31. októbra, nech už sa podarí s Bruselom dosiahnuť dohodu alebo nie. Za hlavnú prekážku uzavretia dohody britský premiér dlhodobo označuje takzvanú írsku poistku, ktorú obsahuje dokument dohodnutý jeho predchodkyňou Theresou May. Poistka má zabrániť po brexite hraničným kontrolám medzi Írskou republikou a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.

V liste Tuskovi Johnson dnes opäť označil írsku poistku za nedemokratické opatrenia, ktoré nie je v súlade so suverenitou Spojeného kráľovstva. Predsedu Európskej rady vyzval, aby európska dvadsaťsedmička konečne uznala, že poistka nemôže byť súčasťou brexitovej dohody. Podľa Johnsona je mimo iného stále jasnejšie, že toto preventívne opatrenie ohrozuje Veľkopiatkovú dohodu, ktorá v 90. rokoch ukončila sektárske násilie v Severnom Írsku.

"Spojené kráľovstvo a Európska únia sa už zhodli, že 'alternatívne úpravy' by mohli byť súčasťou riešenia. Preto navrhujem, aby bola poistka nahradená záväzkom, že také dohody uvedieme do platnosti, ak to bude možné, pred koncom prechodného obdobia, a to ako súčasť budúcich vzťahov," napísal Johnson Tuskovi. O takzvaných "alternatívnych úpravách" sa medzi Londýnom a Bruselom hovorilo už v minulosti. Mala by byť právne záväzná, ich konkrétna podoba ale známa nie je.

Európska komisia bez obalu: Ak dôjde k brexitu bez dohody, najväčšími porazenými budú Briti

Johnson dnes už vyzval Francúzsko a Nemecko, ktoré tento týždeň navštívi, aby v otázke brexitu pristúpili na kompromis. Viac ako hodinu dnes podľa agentúry Reuters o plánovanom odchode Británie z EÚ hovoril aj s írskym premiérom Leom Varadkarom. S ním sa dohovoril, že sa na začiatku septembra stretnú v Dubline. Úrad britského premiéra dnes navyše informoval, že si Johnson telefonoval aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorého informoval okrem iného o vývoji rokovaní okolo brexitu.

V nedeľu spôsobil v Británii rozruch únik dôvernej vládnej analýzy o dopadoch brexitu bez dohody, ktorý by podľa dokumentu okrem iného spôsobil nedostatok paliva, potravín a liekov. Vláda síce tvrdila, že analýza nie je aktuálna, zdroj z kabinetu ale reportérovi servera Business Insider oznámil, že správa bola za Johnsona aktualizovaná.