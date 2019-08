Manželstvo s o 17 rokov mladším zajačikom s ňou robí divy: Heidi Klum s bradavkou von!

Topmodelka Heidi Klum (46) sa koncom minulého mesiaca druhýkrát vydala za hudobníka z kapely Tokio Hotel Toma Kaulitza (29). Vtedy predviedla ohromujúce šaty, tentokrát sa ukázala v plnej paráde samotná Heidi. Hore bez!

O tom, že si topmodelka užíva život v novom manželstve, niet pochýb. V nedeľu na svojom Instagrame zverejnila extrémne odvážnu čiernobielu fotografiu, na ktorej chytá bronz na palube lode, píše portál People. Na fotke si Heidi drží uterák tesne pod prsiami, vietor sa jej hrá s dlhými blond vlasmi a cez tvár jej prechádza dúha.

„Všade naokolo vidím len vodu,“ napísala pod príspevok a pridala niekoľko emoji obrázkov. Na ďalšej fotografii, ležiac na lodi, ukázala bývala porotkyňa z talentovej súťaže America’s Got Talent svoju jednoduchú svadobnú obrúčku.

Zaľúbený párik si užíva svadobnú cestu v Taliansku, ešte odkedy si povedali svoje „áno“ koncom júla na talianskom ostrove Capri. Matka štyroch detí prostredníctvom fotografií po celý čas informuje svet o ich dobrodružstvách, vrátane ohromujúcich záberov na vodných skútroch.

Pár oslávil svoj zväzok s rodinou a priateľmi, vrátane jej detí, na palube luxusnej jachty Christina O., ktorú kedysi vlastnil lodný magnát Aristotelis Onasis. Na luxusnej jachte mali tiež svadobnú hostinu princezná Grace Kelly a Rainier III. a rovnako aj lodný magnát Aristotelis s manželkou Jacqueline Kennedy.

Heidi Klum si pre svadobný deň zvolila ohromujúcu, krémovú, zvlnenú Valentino róbu s vlajúcimi rukávcami, vlečkou s čipkou s kvetinovými aplikáciami a závojom. Róbu mala ušitú presne pre túto špeciálnu príležitosť. Svoje svadobné šaty doťukla zlatým náramkom a náhrdelníkom, ktorý doslova svetu kričal „TOM“.

Pre mladomanželov išlo už v poradí o druhý sobáš, pretože svoje „áno“ si oficiálne povedali začiatkom roka v Kalifornii. „Je to najláskavejší, najsladší, najstarostlivejší a najmilší človek. Mám také šťastie. Ani neviem, kedy naposledy som bola takto šťastná. Je naozaj úžasný. Možno je to preto, že aj on je Nemec, a tak si navzájom rozumieme svojím spôsobom,“ opísala Heidi svojho manžela.

Toma Kaulitz požiadal Heidi o ruku 24. decembra pri raňajkách v posteli po tom, ako o povolenie požiadal jej dcéry Leni (15), Lou (9) a synov Henryho (14) a Johana (12). „Povedali áno. Boli takí nadšení a šťastní aj za svoju mamu,“ povedal Tom pre portál People.