Harry a Meghan pôvodne chceli bývať s kráľovnou: Po reakcii Alžbety sa pratali kadeľahšie

Keď sa princ Harry (34) a vojvodkyňa Meghan (38) rozhodli založiť si rodinu, presťahovali sa z apartmánu v Kensingtonskom paláci do ich nového vidieckeho sídla Frogmore Cottage. Ich plány však boli úplne iné. Prečo?

Ich cieľom bolo získať čo najviac súkromia na výchovu ich malého syna Archieho Harrisona. Zdá sa však, že vidiecke sídlo Frogmore Cottage nebolo ich prvou voľbou, píše portál Marie Claire. Nové informácie z nedeľného vydania The Times naznačujú, že kráľovský pár sa skutočne pýtal kráľovnej, či by sa nemohli presťahovať do hradu Windsor. Práve tam trávi kráľovná Alžbeta II. (93) a jej manžel princ Filip (98) väčšinu svojho času.

Túto myšlienku však boli donútení zavrhnúť, pretože kráľovná trvá na tom, že hrad nie je najlepším miestom na výchovu a budovanie mladej, rozrastajúcej sa rodiny. „Nachádzajú sa tam prázdne spálne a apartmány, po ktorých môže kráľovský pár poškuľovať. Rovnako by ich mohli zaujímať niektoré bývalé obytné štvrte v areáli hradu, ktoré boli zrekonštruované na iný účel,“ vyjadril sa pre portál The Times autor publikácií o kráľovskej rodine Hugo Vickers.

„Ale napriek tomu si myslím, že nie je úplne vhodné, aby tam bývala mladá rodina,“ podotkol Hugo Vickers. Napriek všetkému si princ Harry s vojvodkyňou Meghan vytvorili z Frogmore Cottage s piatimi spálňami svoj vysnívaný domov. Takže sa zdá, že sa zariadili po svojom.