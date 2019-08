Brat Mathias sa preriekol: Pogba chce zase odísť z United!

Opäť raz prilial olej do ohňa! Starší brat Paula (26) Pogbu Mathias (29) zase raz rozvíril vlnu špekulácii o odchode svojho brata z Britských ostrovov. Stále vraj chce odísť z Manchestru United!

Fotogaléria 1 fotiek v galérii

Mathias, ktorý momentálne pôsobí v španielskom štvrtoligovomklube CD Manchego Cuidad Real, pre televíznu stanicu El Chiringuito vyhlásil: „Som si celkom istý, že Paul túži po zmene. Tvrdo pracuje a uvidíme, čo sa stane. Netvrdil by som však, že ostane hráčom United.“ Po chvíľke Mathias pridal, že by sa celkom rád stretol s bratom v Španielsku. „Nie, toľko to nebude,“ dodal ešte prostoreký brat.O Pogbovom odchode sa hovorilo už dávnejšie. Vtedy, keď v klub pôsobil tréner José Mourinho, s ktorým nenašli spoločnú reč. Ten je preč, koučom United je Ole Gunnar Solskjaer, ktorý vraj nájde cestu do hlavy každého futbalistu, no Paul Pogba opäť chce preč a opakovane naznačuje, kam by najradšej odišiel.vyhlásil Paul ešte v marci tohto roku.