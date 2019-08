Rokovania Mostu-Híd a SMK o koalícii uviazli na dvoch bodoch: Najväčším kameňom úrazu Bugár?!

Vládna strana Most-Híd a mimoparlamentná SMK chcú uzatvoriť rokovania o možnej koalícii do parlamentných volieb do konca augusta. O výsledkoch pondelkového stretnutia informovali na tlačovej konferencii podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz a Peter Őry z SMK.

Nateraz sa strany dokázali dohodnúť na 17 z 19 bodov. Zvyšné dva body SMK ešte preberie na vlastnej pôde. "Potom Most-Híd ešte raz prerokuje akoby poslednú ponuku od SMK a týmto to končí," povedal Ravasz.

Na otázku, či je problém v tom, že SMK nechce Bugára ako jednotku na kandidátke, odpovedal Ravasz, že to môže "polopotvrdiť". "Nechceme pripustiť, aby iné strany, či už SMK, či už ostatní možní koaliční partneri, určili, kto za stranu Most môže a kto nemôže byť na kandidátke, či už sa to týka pána Bugára, mňa, alebo kohokoľvek iného," vyhlásil. Jednou z problémových tém je tiež podiel ľudí na potenciálnej kandidátke. "Rozdiel v predstavách nie je malý," podotkol Ravasz.

Dohodnuté body boli prevažne technického charakteru, išlo napríklad o dohodu na spoločnom volebnom štábe alebo spôsob voľby systému predsedu frakcie. "Tie ostávajúce dva, dva aj pol, dokonca tri body, sú asi aj základným kameňom záležitosti," komentoval Őry. Avizoval rokovania predsedníctva strany, na ktorom sa dohodnú na ďalšom postupe.

Ako povedal Ravasz, z interného prieskumu Mosta-Híd vyplynulo, že asi tretina voličov z jednej aj druhej strany môže mať s koalíciou s SMK problém. "Keby sme išli spolu v koalícii, musíme presvedčiť aj týchto ľudí, nie som si istý, či by sa to dalo, možno áno," načrtol Ravasz. Opäť pripomenul, že SMK je etnická strana, zatiaľ čo Most-Híd je skôr interetnická strana, a musia sa navzájom rešpektovať.

Okrem SMK má Most-Híd za sebou sériu rokovaní s MKDSZ-MKDA či Maďarským fórom. Vládna strana rokovala aj s mimoparlamentnou Šancou, Rómskou iniciatívou Slovenska a Slovenskou konzervatívnou stranou.