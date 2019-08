Parkovanie v Petržalke od novembra po novom: Nerezidentov vyjde nočné státie 1 € na hodinu

Zelená pre Petržalčanov! Najväčšia mestská časť v hlavnom meste predstavila svoj návrh pilotného parkovacieho systému.

Ten by mal začať platiť od novembra a zvýhodní petržalských vodičov pred mimopetržalskými, ktorí budú chcieť v mestskej časti zaparkovať. Starosta Ján Hrčka tak chce spolu s bratislavským primátorom Matúšom Vallom pripraviť pôdu pre zavedenie celomestskej parkovacej politiky.

Petržalka chce pilotný parkovací systém, ktorý zvýhodní jej obyvateľov, zaviesť do praxe už od novembra. Využila tak možnosť, ktorú mestským častiam dáva všeobecne záväzné nariadenie do roku 2021, keď začne platiť celomestská parkovacia politika. „Pilotný projekt bude zbierať dáta a určovať regulované parkovacie miesta, kde Petržalčania zaparkujú bezplatne 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pre ostatných bude v týchto miestach spoplatnené nočné parkovanie sumou 1 € na hodinu,“ vysvetlil starosta Ján Hrčka s tým, že v časoch od 8.00 do 18.00 hod., vrátané víkendov, umožní mestská časť nerezidentom parkovať zadarmo v prípade, že sa zaregistrujú do príslušnej aplikácie.

Systém parkovania by mal v najväčšej mestskej časti platiť od 1. novembra, momentálne sa zbierajú pripomienky verejnosti.vysvetlil Hrčka a doplnil, že ľuďom, ktorí bývajú v podnájme, umožňuje mestská časť prihlásiť sa na administratívny trvalý pobyt.Postupne sa budú vyznačovať ďalšie zóny a kompletná regulácia parkovania by mala byť hotová do polovice budúceho roka.

Parkovacie miesta budú vyznačené modrými čiarami a vstupnou značkou, ktorá informuje vodičov o regulovanom parkovisku. Kontrolu parkujúcich áut bude vykonávať mestská polícia. Pochybenia vodičov chce mestská časť trestať najprv upozornením, pri opakovaných porušeniach aj sankciami či dokonca odtiahnutím auta. S návrhom Petržalky je spokojný aj primátor Matúš Vallo, ktorý verí, že mu to pomôže pri zavádzaní celomestskej parkovacej politiky. Pilotné parkovacie projekty pripravujú podľa neho aj iné mestské časti, napríklad Nové Mesto či Ružinov.