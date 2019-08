Vyšetrovanie vraždy Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27) sa chýli ku koncu: Nečakaná výzva prokurátorov

Už sú takmer na konci?! Dozoroví prokurátori vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) na pondelkovej tlačovke, ktorá sa konala po 544 dňoch od skutku, informovali o posunoch vo vyšetrovaní.

Pôvodne chceli obžaloby podávať ešte počas leta, no náročný prípad najnovšie sľubujú uzavrieť na jeseň podaním obžaloby na piatich ľudí. Prokurátori zároveň uvádzajú, že k vražednému komandu, ktoré vinia z popravy, s najväčšou pravdepodobnosťou nepribudne nové obvinenie. Prekvapili pritom aj novou výzvou štátnym zamestnancom, ktorí si písali s Mariánom Kočnerom, aby sa prihlásili a vypovedali.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

1. Výzva verejným funkcionárom

Z vyšetrovania podľa prokurátorov vyplynulo, že na rôznej závažnej trestnej činnosti sa podieľali aj predstavitelia štátnych a justičných orgánov. „Toto nie je odkaz politikom, toto je odkaz predstaviteľom štátnych orgánov,“ uviedol prokurátor a niektorých z nich vyzval, aby ešte v tejto fáze vyšetrovania prišli sami iniciatívne vysvetliť niektoré rozhovory s Kočnerom, ktoré boli zdokumentované. „Vyzývam tieto osoby, aby prišli túto komunikáciu vysvetliť osobne samy ešte v tomto štádiu,“ odkázal im prokurátor s tým, že teraz priznanie môže byť poľahčujúcou okolnosťou.

2. Ako sa dostali ku komunikácii v Threeme

Keď sa svedok Peter Tóth rozhodol začať spolupracovať s políciou, odovzdal jej auto aj mobil Mariána Kočnera. Europol následne odomkol telefón Iphone X a slovenský znalec obnovil dáta zo zálohy a aj vymazané časti komunikácie. Zaistená komunikácia zahŕňa obdobie jeseň 2017 až po zadržanie Kočnera v júni 2018 a vraj nie je jediným dôkazom proti Kočnerovi. „Treba povedať, že Kočner bol z vraždy obvinený v marci a prepis z Threemy máme zhruba mesiac. Tým je povedané všetko,“ vysvetlil prokurátor.

3. Vražedná zbraň sa nenašla Otvoriť galériu Pátranie po vražednej zbrani bolo neúspešné. Zdroj: anc

Zbraň, ktorou zastrelili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, zatiaľ orgány činné v trestnom konaní nenašli, na sútoku Malého Dunaja zaistili len jej hlaveň. Vedia však, kto ju zabezpečil aj upravil. „Máme hlaveň, vieme, kto zbraň upravil, samotnú zbraň nemáme,“ povedal prokurátor.

4. Ďalšie vraždy sa nedarí spojiť s Kočnerom

Tím Kuciak vyšetruje aj vraždy podnikateľa Petra Molnára z Kollárova a primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Tiež by v nich malo mať prsty vražedné komando okolo Zsuzsovej, ktoré zároveň údajne plánovalo aj ďalšie vraždy. Na muške mali prokurátorov Žilinku a Šufliarskeho a exministra vnútra Lipšica. Šufliarsky mal byť zabitý v lete alebo na jeseň 2018, už po vražde Kuciaka. „Zatiaľ nemáme také dôkazy, ktoré by nás jednoznačne presvedčili o tom, že tento človek si tie vraždy objednal,“ povedal hlavný prokurátor o Kočnerovi. Zároveň vyvrátili nedávne tvrdenia obvineného Andruskóa, ktorý spájal zbieranie muchotrávok v lese so smrťou reportérky TV JOJ Leony Kočkovičovej Fučíkovej.

5. Viac ako 10 000 správ a 20 trestných činov Otvoriť galériu Kuciak so snúbenicou boli zavraždení v dome vo Veľkej Mači. Zdroj: anc

V Kočnerovom mobile sa našli desaťtisíce správ, v súčasnosti stále prebieha ich analýza. Prokurátori nechceli spresniť, či ide len o komunikáciu v aplikácii Threema, alebo ide aj o iné programy. Z týchto správ vyplynulo zatiaľ podozrenie na 20 trestných činov a o mesiac ich podľa prokurátora môže byť ešte o 10 viac.

6. Bödör chcel vypovedať hneď na druhý deň

Prokurátor stiahol zatykač na Bödöra iba 17 minút po tom, čo ho potvrdil, vraj preto, lebo sa jeho kolega práve vrátil zo stretnutia, kde sa dozvedel, že Bödör o akcii už vie. „Práve na tomto stretnutí sa dozvedel dôveryhodnú správu, že Norbert Bödör má informáciu o plánovaných úkonoch a primeraným spôsobom sa na ne pripravil. Ihneď po návrate na pracovisko ma na to upozornil a rozhodol o dočasnom nevykonaní plánovaných úkonov. S jeho rozhodnutím som sa stotožnil a ihneď som o tom vyrozumel pracovníka NAKA,“ povedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Bödör chcel prísť vypovedať už na ďalší deň v piatok, avšak nikoho tam už nenašiel, a tak sa vrátil s právnikom v pondelok. Podľa prokurátora už s Bödörom boli nejaké úkony vykonané, avšak nechcel ich špecifikovať.

7. Lustrovali prokurátorov Otvoriť galériu Marián Kočner figuruje vo veci ako objednávateľ vraždy. Zdroj: anc

„Nezákonne neboli lustrovaní len novinári, ale aj naši kolegovia,“ uviedol prokurátor, čím potvrdil, že lustrovaní boli na požiadanie nielen novinári, ale aj prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí dozorovali veci týkajúcej sa Kočnera. Lustrovanie prokurátora je pritom zložitejšie ako preverovanie obyčajného občana.

Denník N uviedol, že keď Kočnerove kauzy Donovaly a Welten pristáli na stole novej prokurátorke, Kočner Bödörovi iba poslal cez Threemu jej meno a dátum narodenia. „JUDr. Dagmar Mištíková...,“ s tým, že by potreboval celého „pavúka“, teda diagram rodinných väzieb. Bödör odpísal iba: „Jasné“. Kočner na to požiadavku ešte spresnil. „Aj pavúky detí, ak nejaké má,“ doplnil.

Zrejme skúšajú taktiku ako s identikitom

Jozef Šátek, bývalý vyšetrovateľ

Výzva sa môže týkať takmer kohokoľvek. Pôsobí to na mňa tak, že prokurátori skúšajú tú istú taktiku, že niečo pustia a možno si to nahrávajú a sledujú, čo sa bude diať. Raz to už skúsili pri identikite, no keď to opakujete, tak to stráca zmysel. Ak pritom majú informácie závažného charakteru, že niekto marí vyšetrovanie a napomáha zločincom, tak dávno mali zakročiť.

Myslím si tiež, že bolo chybou zrušiť zadržanie a domové prehliadky Bödöra, skôr si myslím, že to mali urýchliť. Už len preto, aby som dal jasne najavo, že žiadne pletky s orgánmi činnými v trestnom konaní sa robiť nebudú. Tiež nikdy neviete, či tá druhá strana neurobí chybu a niečo tam nenechá.