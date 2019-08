Ministerka Kalavská sa postavila expremiérovi Ficovi: Demisia pre stopku reforme nemocníc?

Zdravotnícka reforma je v ohrození. Šéfka rezortu Andrea Kalavská (42) sa pri návrhu o rozdelení nemocníc vzoprela predsedovi Smeru Robertovi Ficovi (54).

Na stredajšie rokovanie vlády nepredloží návrh ako ústavný, tak ako od nej požadoval expremiér, ale ako normálny zákon. Rozdiel je v tom, že v prípade ústavného zákona by museli počítať s hlasmi opozície a toľko skloňované možné rušenie niektorých oddelení nemocníc v jednotlivých mestách by nepadlo len na hlavu koalície. Smerácki poslanci tak zrejme reformu nepodporia a v prípade Kalavskej sa tak skloňuje aj slovo demisia. Kalavská sa ešte pred časom stretla s Ficom v straníckej centrále, odkiaľ odchádzala relatívne spokojná s tým, že urobí aj ústavnú verziu zákona o nemocniciach.

Teraz je všetko inak. Odmietavá reakcia odbornej verejnosti ministerku presvedčila, aby ho predložila v pôvodnej úprave. „Po niekoľkých dňoch práce sme napísali ústavný zákon, ktorý má dve strany a s ktorým sme neboli komfortní. Dostali sme aj 96 pripomienok, s ktorými sme museli súhlasiť, lebo sme si boli vedomí toho, čo nám vyčítali. Ale lepšie sme to nevedeli napísať,“ povedala Kalavská. Jej prekvapivý obrat rozhneval Fica, ktorý avizuje, že poslanecký klub smerákov za obyčajný zákon v parlamente nezahlasuje. „Ministerka Kalavská bola informovaná predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom, že ak predloží návrh zákona o stratifikácii nemocníc obyčajným zákonom, poslanecký klub Smeru tento zákon nepodporí,“ vyhlásil hovorca strany Ján Mažgút. Premiér Peter Pellegrini konflikt medzi svojou podriadenou vo vláde a svojím nadriadeným v strane zatiaľ nechcel komentovať.

„K téme sa vyjadrí po rokovaní vlády v stredu,“ povedala premiérova hovorkyňa Patrícia Macíková s tým, že pre Pellegriniho je dôležitý výsledok, a nie forma. Premiér v minulosti označoval stratifikáciu nemocníc za svoju prioritu. Teraz to vyzerá, že pre nezhody Fica s Kalavskou zákon vôbec neprejde. Kalavská musela v pondelok čeliť aj otázkam o možnej demisii, keďže sama pred pár týždňami tvrdila, že reforma je pre ňu veľmi dôležitá. Priamo však neodpovedala. „Nechcem sa baviť o demisii. Pokiaľ sa bude dať, tak dlho to budem viesť v odbornej rovine a nebudem podmieňovať vytĺkaním politického kapitálu,“ skonštatovala.

Šéf Smeru začína mať v poslednom období problémy s disciplínou vo vlastných radoch. Prestávajú ho poslúchať vlastní ľudia. Po uniknutí správ, ktoré si medzi sebou vymieňali cez aplikáciu Threema Marián Kočner a Alena Zsuzsová a v ktorých sa Kočner chvastá svojím vplyvom a angažovanosťou v Smere, Fico adresoval výzvu na politickú zodpovednosť vplyvným ľuďom v štáte, aby zamedzili úniku informácií zo spisu. Ani tu sa však nedočkal podpory a chrbtom sa mu okrem generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, policajného prezidenta Milana Lučanského postavila dokonca aj jeho ministerka vnútra Denisa Saková. Na také niečo Fico nebol zvyknutý. V marci 2017 - vtedy premiér - Fico publikoval na sociálnej sieti pamätný telefonát, v ktorom kritizoval ozdravný plán bývalého riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Miroslava Kočana. Nepáčilo sa mu, že štátna poisťovňa chce šetriť na liekoch. Po Ficovej intervencii skončil plán v koši.

Čo navrhuje Kalavská

Stratifikácia - teda rozvrstvenie nemocníc - bude v praxi znamenať rušenie oddelení v nemocniach. Tie sa majú po novom rozdeliť do troch kategórií s tým, že v každej nemocnici by mali byť zachované len základné oddelenia a špecializované vyšetrenia sa budú robiť len v zdravotníckych zariadeniach vyšších kategórií. Centralizáciou niektorých výkonov chce ministerka zabezpečiť dostatočný počet potrebných zdrojov, sprofesionalizovať jednotlivé oddelenia, aby nedochádzalo k chybám a znížiť náklady. Zároveň by sa takýmto spôsobom malo v nemocniciach uvoľniť množsto lôžok, ktoré sa môžu využiť pri liečbe pacientov s chronickými ochoreniami.

Kto sa už vzoprel Ficovi

Milan Lučanský (50), prezident Policajného zboru Otvoriť galériu Milan Lučanský Zdroj: anc Šéf polície odmietol informácie o tom, že by bol, ako tvrdil Fico, na policajtov vyvíjaný politický nátlak v kauze Kuciak. „Hovoril som s vedením NAKA a ubezpečil som ich, že majú moju podporu a stojím za každým zákonným rozhodnutím policajtov,“ uviedol Lučanský s tým, že každý vyšetrovateľ je procesne samostatný, nad zákonnosťou drží ochrannú ruku prokurátor.

Denisa Saková (43), ministerka vnútra Otvoriť galériu Ministerka Denisa Saková Zdroj: anc Fico vyzval tiež ministerku vnútra Denisu Sakovú, aby urobili poriadok, pokiaľ ide o orgány činné v trestnom konaní. Tá sa zastala svojich podriadených. „Nechajme orgány činné v trestnom konaní konať si svoju prácu,“ uviedla Saková.