Vladimir Putin privítal Macrona: Diskusia bola aj o šanci pre mier na Ukrajine

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok stretol so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom a vyhlásil, že po zvolení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského existuje "reálna šanca" pre mier na Ukrajine.

Rovnako vyjadril nádej, že sa v "nadchádzajúcich niekoľkých týždňoch" zúčastní na summite s lídrami Ukrajiny, Ruska a Nemecka s cieľom ukončiť boje na východe Ukrajiny.

"Existuje reálna šanca na ukončenie konfliktu, ktorý už prebieha päť rokov," uviedol na začiatku rokovaní s ruským prezidentom v pevnosti Fort de Brégancon pri pobreží Stredozemného mora. Putin podľa agentúry AFP vyjadril v súvislosti so Zelenským "opatrný optimizmus".

Macron vyzval na zbližovanie medzi Ruskom a Európou, avšak s upozornením, že návrat Ruska do skupiny G8, ako aj plné normalizovanie vzťahov s Európskou úniou bude možné len po "vyriešení ukrajinskej otázky". Putin naznačil, že Rusko by sa nebránilo návratu do skupiny najvyspelejších ekonomík sveta. Agentúra DPA pripomenula, že Rusko bolo členom skupiny G8, teraz G7, v rokoch 2002 - 2014. Členstvo mu pozastavili po anexii ukrajinského Krymu.

Ruský prezident tiež povedal Macronovi, že Moskva podporuje útoky sýrskej armády proti "teroristom" v severnej provincii Idlib. "Podporujeme úsilie sýrskej armády... skoncovať s týmito teroristickými hrozbami" v Idlibe, uviedol Putin po tom, ako Macron už skôr vyzval na rešpektovanie prímeria v Idlibe.

Macron pred ruským prezidentom uviedol, že verí v "európske Rusko" a Moskva musí dodržiavať základné demokratické princípy. Putin prisľúbil, že zabráni tomu, aby sa v Moskve došlo k podobnej situácii, ako bolo hnutie "žltých viest", ktorých demonštrácie od konca minulého roka otriasli Parížom a inými francúzskymi mestami. "Nechceli by sme, aby sa takéto veci diali v ruskom hlavnom meste," povedal Putin po boku Macrona, ktorého krajina ostro kritizuje zásahy proti každotýždňovým protestom v Moskve. "Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili, že sa situácia udrží v medziach zákona," dodal.

Ruský prezident tiež uviedol, že neexistuje "žiadna hrozba" zamorenia po minulotýždňovej explózii na ruskej raketovej testovacej základni. "Nie je tam žiadna hrozba a žiadne zvyšovanie radiácie. Poslali sme tam odborníkov a majú teraz situáciu pod kontrolou. Prijali sa preventívne opatrenia, aby sa nestalo nič neočakávané," konštatoval Putin.

Ruská Štátna spoločnosť pre atómovú energiu (Rosatom) 10. augusta oznámila, že pri explózii, ku ktorej došlo dva dni predtým v areáli lodenice vojenského námorníctva Njonoksa na severovýchode Archangeľskej oblasti, zahynulo päť jej pracovníkov a zranenia utrpeli tri ďalšie osoby. Rosatom neskôr spresnil, že k výbuchu došlo počas testovania novej rakety.

Ruská Federálna služba pre hydrometeorológiu a monitorovanie životného prostredia (Rosgidromet) oznámila, že v Severodvinsku zaregistrovali 8. augusta krátko po výbuchu až 16-násobne vyššiu úroveň radiácie, než je bežné. Rosgidromet uviedla, že táto úroveň sa vrátila do normálu po dva a pol hodine.