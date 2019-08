Dobodaná Zdenka († 23): Vražda zo žiarlivosti?! Prekvapivé slová suseda

Čo stálo za nepochopiteľnou tragédiou? Rimavskou Sobotou otriasla cez víkend brutálna smrť mladej Zdenky († 38).

Nadanú ženu, ktorá vyštudovala bábkarskú réžiu a dramaturgiu a angažovala sa v divadle i v Čechách, mal podľa svedectva suseda surovo dobodať jej priateľ Ján († 23). Mladý muž mal poraniť aj seba a zraneniam neskôr podľahol. Ján bol športovec a venoval sa džudu. Podľa kamarátov však nebol násilný a do mladej mamičky bol vraj veľmi zamilovaný. Zhrození sú aj susedia, ktorí nebohú ženu poznali. Motívom útoku mohla byť podľa očitého svedka dovolenka s expartnerom.

Jeden zo susedov nebohej mamičky, ktorý bol očitým svedkom brutálneho činu, Novému Času prezradil, že Zdenka († 38) žila s bývalým partnerom v Čechách a mali spolu syna (5). „Ona tu chodila na gymnázium. Potom tu dlhšie nebola. Keď sa rozišla s bývalým partnerom, vrátila sa do Rimavskej Soboty,“ opísal mladú mamičku s tým, že teraz mala ísť s bývalým partnerom i synčekom na dovolenku.

„Nie že by sa išli dať opäť dokopy, ale kvôli chlapcovi. Možno toto bol spúšťač toho všetkého. Mladý zaľúbený chalan, ťažko povedať,“ dodal. Podľa zdroja z Jánovho okolia bol mladík nekonfliktný. „Nikomu sa s ničím nesťažoval. S nikým sa v podstate ani poriadne nerozprával. Viem, že žil so staršou priateľkou. Mohlo tam medzi nimi dôjsť k nejakej hádke. Počul som, že sa chcela vrátiť k bývalému partnerovi a otcovi jej dieťaťa. Takže mohlo ísť z Jánovej strany o žiarlivosť, keďže ona bola zrejme jeho prvá veľká láska,“ vraví.

Ani ďalší kamaráti si krvavú tragédiu nedokážu vysvetliť. „Muselo to byť skratové konanie. Bol to úplne v pohode chalanisko, ktorý k nám chodieval do klubu. Keďže študoval v Bratislave, občas k nám prišiel na tréning a sem-tam dal aj deťom tréning. On už nebol naším členom, ale členom STU Bratislava,“ povedal kamarát Richard, podľa ktorého bol Ján bezproblémový.

Desivá správa zasiahla aj predsedu Slovenského zväzu džuda Jána Krišandu. „Bol som v šoku, keď som sa dopočul o tom, čo sa stalo. Vyzeral byť ako normálny chlapec. Osobne som ho však poznal veľmi málo, pretože on nebol nikdy členom reprezentácie,“ vraví Krišanda, ktorý Jána opísal ako dobrého, tichého a skromného. „Neviem, čo sa stalo, že mu takto preplo. Viem, že študoval na FTVŠ v Bratislave, ale inak ako predseda zväzu o ňom nič viac neviem,“ dodal.

K hororu v jednej z bytoviek v Rimavskej Sobote došlo zo soboty na nedeľu. Pre Nový Čas ešte v nedeľu prehovoril sused, ktorý bol očitým svedkom brutálneho činu a aj on samotný bol v ohrození. Všetko sa podľa neho začalo hrozným lomozom a krikom v byte nebohej ženy. Tá potom vybehla na chodbu a volala o pomoc.

„On ju naháňal, tu ju dobehol a dobodal. Bol to jej nový priateľ, spolu boli asi dva alebo tri mesiace,“ opísal dramatické chvíle. „Na tele ženy boli zistené viaceré bodno-rezné poranenia. Bola nariadená súdna pitva. Podozrivým zo spáchania skutku je Rimavskosoboťan (23), ktorý bol v nedeľu v skorých ranných hodinách prevezený sanitkou, ktorú si sám privolal, do nemocnice v Rimavskej Sobote. Prevážaný bol s bodným poranením hrudníka. V skorých ranných hodinách v nemocnici zomrel,“ povedala v nedeľu Petra Kováčiková, banskobystrická policajná hovorkyňa s tým, že vyšetrovateľka začala trestné stíhanie pre trestný čin vraždy.

Danica Caisová, psychiatrička - sexuologička

Veľmi častým dôvodom takéhoto konania je dlhodobá žiarlivosť. Žena mohla podceniť žiarlivosť muža. Ďalším dôvodom je zlosť, ľudia majú rozličný názor na hospodárenie či na výchovu detí. Samozrejme, záleží na povahe človeka. Platí základná poučka: Nehádajte sa v kuchyni. Kuchyňa je plná nebezpečných nástrojov.

Števo Martinovič

Zdenka bola moja konškoláčka a počas štúdií sme bývali vedľa seba v internáte a kamarátili sa. Po skončení školy sme boli v kontakte len na facebooku. Jej tragická smrť ma hlboko zasiahla. Doteraz tomu nemôžem uveriť...

Ludwig Bagin

Poznal som ju zo školy a aj sme spolu hrali vtedy v nejakom predstavení. Naposledy som s ňou bol v kontakte pred troma rokmi, keď tu bola tá utečenecká kríza taká intenzívna. Ona sa tam dosť angažovala, najmä čo sa týka detí a adopcií. Chcela aj nejaké kontakty na rôzne linky, lebo si niektoré deti chcela zobrať k sebe domov. Aspoň do opatery. Jej priateľa som však nepoznal.