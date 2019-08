Namiesto veľkých plánov oplakáva Hex smrť Ďuďa († 46): Zoberie si svoj posledný hit do hrobu?!

Fanúšikovia legendárneho speváka a frontmana kapely Hex Petra Ďuďa Dudáka († 46) mu dali posledné zbohom na pondelkovej verejnej rozlúčke.

V bratislavskej Starej tržnici Ďuďova rodina a chalani zo skupiny zorganizovali pamätnú akciu, počas ktorej prehovorili nielen spevákovi najbližší príbuzní, ale aj ostatní hexáci. Tým teraz zostalo za mikrofónom obrovské a smutné ticho. Pri príležitosti tridsiateho výročia ich kapely mali dokonca o krátky čas predstaviť svoj nový hit, ktorý bol ďalším Ďuďovým dieťaťom. Toho sa však kvôli zákernej rakovine, s ktorou bojoval takmer rok, bohužiaľ, nedožil.

Talent, charizma a veľké srdce, aj tak by sa dal charakterizovať hudobník telom aj dušou Peter Ďuďo Dudák († 46), ktorý skonal 14. augusta po dlhom a ťažkom boji s rakovinou pankreasu. Posledné mesiace už boli pre sympatického umelca náročnejšie, pretože choroba sa po tom, čo bola zmiernená a na ústupe, znova ozvala a spevákovi ubúdali sily. Podľa informácií Nového Času vystúpil Ďuďo s kapelou naposledy začiatkom júla a odvtedy ho už zaskakoval Peter Šarkan Novák, ktorý mal k hexákom vždy veľmi blízko. Ďuďo skonal v nemocnici, kde sa dlhodobo liečil.

Do jeho posledného výdychu bol pri ňom okrem rodiny aj jeho najbližší a najlepší kamarát Tomáš Yxo Dohňanský.Podľa plánu a harmonogramu sa mali prihovoriť členovia jeho rodiny i parťáci zo skupiny. Hexáci sa mali tiež rozhodnúť nehrať live, ale v pozadí mali len zaznievať ich najväčšie hity s Ďuďovým hlasom.

Veľkej oslavy sa nedožil

Ako hudobníci prezradili v nedávnom a poslednom rozhovore, na ktorom bol prítomný aj Ďuďo, pre Nový Čas víkend, na jeseň mali veľké plány. Čakalo ich totiž tridsiate výročie založenia ich kapely, na čele ktorej stál od začiatku práve Dudák. „V polovici prázdnin ideme nahrávať novú pesničku a chystáme 3 špeciálne koncerty v Bratislave, Žiline a Košiciach. Budeme hrať aj pesničky, ktoré bežne nehrávame. Teraz to celé kreujeme a veľmi sa na to tešíme. Celé to vypukne v novembri,“ povedal ešte v júni naradostene Yxo.

Jeho kolega Martin Fefe Žúži ho doplnil: „Pesnička k tejto príležitosti napadla Ďuďovi, ktorý urobil hudobný motív a mal nápad, či neurobiť k tým 30 rokom text, ktorý by bol symbolický a bol by poskladaný z názvov našich pesničiek, ktoré ľudia poznajú. Tak som sa o to pokúsil, chcel som, aby to malo aj príbeh, čo bolo celkom náročné. Mohlo by to byť zaujímavé. Dôležité je, že hranie nás stále baví, je to pre nás veľká emócia, ľudia poznajú naše pesničky, spievajú si ich s nami a to je krásny pocit.“ Či však kapela stihla tento nový hit s Ďuďom za mikrofónom naspievať, sme sa do uzávierky nedozvedeli.