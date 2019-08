Tourminátor si musí na MS dávať pozor: Sebavedomé vyhlásenia Saganovho konkurenta

Kazašský cyklista Alexej Lucenko ovládol minulotýždňové preteky Arctic Race of Norway, keď v celkovej klasifikácii zdolal o jedinú sekundu Francúza Warrena Barguila.

Dvadsaťšesťročný jazdec tímu Astana ukázal na severe Európy dobrú formu a udržať by si ju chcel až do septembrového svetového šampionátu vo Veľkej Británii. Rodák z Petropavla dokonca vyjadril túžbu zvíťaziť v Yorkshire a prvýkrát v kariére získať dúhový dres.Prvým krokom k úspechu bude to, že sa pripravím na 100 percent," cituje kazašského majstra portál cyclingnews.com. Trasa v Yorkshire by mala vyhovovať klasikárom a technicky dobre vybaveným cyklistom, titul bude obhajovať Španiel Alejandro Valverde.

Zatiaľ najlepším výsledkom Lucenka na MS je deviate miesto spred dvoch rokov v nórskom Bergene. Vtedy triumfoval Peter Sagan, ktorý pridal do svojej zbierky už tretí triumf na svetovom šampionáte a v Yorkshire bude opäť patriť medzi favoritov. Všestranný Kazach preto nechce v príprave nič podceniť. "Po pretekoch v Nórsku ma čaká týždeň pauzy a potom budem opäť súťažiť na Deutschland Tour. Pred MS absolvujem ešte dvojtýždňové vysokohorské sústredenie a pôjdem na nejaké klasiky v Taliansku, aby som mal nohy v čo najlepšej kondícii," doplnil Lucenko.

Úradujúci šampión Ázijských hier v pretekoch s hromadným štartom nazbieral v kariére už 24 profesionálnych víťazstiev, pričom je verný výlučne tímu Astana. Sedemkrát sa predstavil na podujatiach Grand Tour a medzi jeho najväčšie úspechy patria dve celkové prvenstvá na Okolo Ománu.