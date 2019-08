Jedinečný adrenalín vo vzduchu má po Nórsku aj Orava: Najdlhšia lanová dráha Slovenska

Obrovský zážitok v parádnom prostredí! Slovensko nepatrí medzi top svetové turistické destinácie, ale aj tak sa môžeme pochváliť mnohými prírodnými, historickými či technickými unikátmi.

Jedným z nich, ktorý pribudol v týchto dňoch, je lanová dráha na Orave - zipline. Na svete sú takéhoto druhu len dve, v nórskom lyžiarskom stredisku Geilo a teraz už aj u nás, na Kubínskej holi. Adrenalínový prelet si môžete vychutnať vo vyše 200-metrovom prevýšení, a to dokonca aj vo dvojici!

Lanová dráha – takzvaný zipline vznikol nad Dolným Kubínom. Investícia za pol milióna eur prinesie radosť a zážitok návštevníkom Kubínskej Hole. Jeden z majiteľom unikátnej zážitkovej lanovej dráhy je horský vodca Vlado Zboja (60). „Po nekonečných vybavovaniach a povoleniach sa nám podarilo tento technický skvost dostať do prevádzky. Celú technológiu a montáž zabezpečovali Taliani, ktorí majú na to svetový patent,“ vysvetľuje.

Musia sa odvážiť

So ziplinom, ktorý spúšťajú už dnes, je každé ráno riadna „babračka“. „Musíme vyplniť podrobný preberací protokol technických a bezpečnostných úkonov a urobiť skúšobnú jazdu. Každý sa pred jazdou musí zvážiť a podľa váhy dostane spúšťaciu kladku a postroj,“ opisuje postup Zboja s tým, že sú 3 váhové kategórie. „Na skoro jeden a pol kilometrovej dráhe sa môžu spúšťať deti od 30 kíl po tandemy do 130 kilogramov spoločnej váhy. Dole idete zavesený na kladkách, ktoré majú v sebe brzdiace magnety, takže vaša rýchlosť nepresiahne 70 km. Bez nich by ste dole preleteli viac ako 140-kilometrovou rýchlosťou. Cieľový brzdový systém je podobný tomu, aké používajú stíhačky na lietadlových lodiach. Aj podporný stĺp v strede dráhy má unikátny princíp,“ vysvetľuje.

Jazdu sme si ako jedni z prvých aj vyskúšali a dvojminútový let nad lyžiarskymi traťami s nádhernými výhľadmi do širokého oravského okolia bol veľký zážitok. Nadšená bola i Lea (27) z Martina. „Dopriala by som to každému, jemný strach, vzrušenie, potom povznášajúci pocit letu a na záver neuveriteľne jemné a bezpečné zastavenie. Tá opojná radosť vám vydrží ešte dlho,“ usmiala sa po jazde. Zipline bude fungovať celoročne.

Dráha v číslach

Dĺžka dráhy: 1 234 m

Prevýšenie: 272 m

Najvyšší bod: 29,4 m

Rýchlosť: do 70 km/h

Sklon: 22°

Dĺžka jazdy: 2 min.

