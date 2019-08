Šmahel má predčasne narodenú dcérku v nemocnici: S partnerkou sa dočkali vytúženého momentu

Obrovský dôvod na radosť! Moderátor a fitnes tréner Martin Šmahel (36) sa nedávno stal otcom druhej dcérky, ktorú mu porodila priateľka Beáta po dvoch rokoch vzťahu.

Tehotenstvo a pôrod Martinovej partnerky však neboli bez komplikácií a malá Emka prišla na svet už v 26. týždni. Nasledovala ďalšia rana, keď jeho princeznú prevážali v sanitke do inej nemocnice a po nehode auta znovu zápasila o život. Keďže je veľká bojovníčka, všetko nasvedčuje tomu, že jej stav sa pomaly zlepšuje. Nadšený otecko dokonca zverejnil prvú snímku so svojou dcérkou a Novému Času prezradil, ako sa dievčatku darí.

Smútok, pocit bezmocnosti striedajúci obdobia radosti z prvých pokrokov či pocity nádeje, to sú emócie, ktoré lomcujú Martinom Šmahelom odvtedy, čo sa mu predčasne narodila dcérka Emka. Rodičia tak prežívali chvíle plné strachu. Vyzerá to však tak, že všetko začína byť na dobrej ceste a to najhoršie je zažehnané.

Pyšný moderátor totiž zverejnil prvú dojímavú snímku so svojou princeznou, ktorú si konečne mohol vziať do náručia.Toto malé dievčatko ma toho tak veľa naučilo, a pritom je so svojimi 1 200 gramami len necelé dva mesiace na svete,“ napísal k fotke na instagrame Martin, ktorý je z vývoja celej situácie nadšený.

„V skutočnosti tieto slová cezo mňa píše Emka. Ona nám ukazuje, že tu chce byť s nami a prelieza všetky prekážky ako silný leopard. A my ju v tom silno povzbudzujeme,“ dodal Šmahel a Novému Času dokonca prezradil aj viac. „Dcérku som mal takto už druhýkrát a maminka už asi trikrát. Už niečo vyše týždňa klokankujeme,“ napísal nám.

Moderátor si pritom prešiel doslova peklom. Najprv si totiž aj s partnerkou museli vypočuť zlé prognózy už počas tehotenstva a potom sa ich maličká narodila v 26. týždni a vážila len 800 gramov. Navyše so Šmahelovou dcérou nabúrala sanitka, ktorá ju prevážala a len vďaka duchaprítomnosti záchranárok, ktoré boli tiež zranené, malá Emka prežila.

Za tento ich hrdinský čin im ďakoval nielen Šmahel, ale aj samotné vedenie nemocnice po tom, čo sa po péenke vrátili späť to práce. „Naša lekárka ako aj sestrička, napriek tomu, že obe boli zranené, ihneď poskytli neodkladnú pomoc bábätku a aj vďaka tomu žije a teraz je v dobrých rukách našich odborníkov. Asi neexistujú slová vďaky, ktoré by vyjadrili to, čo všetko urobili.“