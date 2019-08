Je späť v známom prostredí: Takto sa skrývala staronová posila Slovana

Reč je o Marekovi Viedenskom (29), ktorý po roku opäť oblečie dres bratislavského Slovana.

Skúsený útočník pôsobil v belasom drese v rokoch 2015 až 2018 v KHL, vlani však skúšal šťastie v Třinci. V českom tíme však odohral iba štyri zápasy, potom sa zranil a následne zvyšok sezóny maródoval!

Na včerajšom tréningu belasých sa objavila aj známa tvár. Trénerovi Romanovi Stantienovi sa k mužstvu pripojil skúsený reprezentačný útočník Marek Viedenský, ktorý v Slovane v minulosti pôsobil tri sezóny. „V najbližších dňoch by som mal podpísať ročný kontrakt so Slovanom a premiérovo si tak vyskúšať aj pôsobenie v slovenskej extralige. Na jednej strane je škoda, že sa KHL v Bratislave neudržala, ale na druhej strane chce klub urobiť očistu. Myslím si, že to bude dobré,“ prezradil na úvod Viedenský, ktorý doposiaľ trénoval s pár chalanmi individuálne v Ružinove a teraz má konečne za sebou už aj prvý tréning s celým tímom.

„Samozrejme, že je to úplné, keď trénujete s mužstvom. Som rád, že som tu. Bol som so Slovanom v kontakte už dlhšie, ale keďže som nevedel, ako na tom budem zdravotne, tak som nechcel nič sľubovať. Teraz som už v poriadku, takže sme sa s vedením dohodli. Navyše neďaleko štadióna bývam, takže aj to zavážilo.“ Viedenský mal celú minulú sezónu problémy so slabinami a ešte mal v bruchu aj herniu. „Bolo to veľmi náročné obdobie, byť tak dlho bez hokeja. Ako som už povedal, som rád, že som späť a uvidíme prvé zápasy, dúfam, že všetko bude v poriadku a nebudem mať žiadne bolesti,“ pokračoval Marek, ktorý si pochvaľuje aj zloženie kádra. „Je tu veľa chalanov, ktorých poznám z pôsobenia v KHL, a nových spoluhráčov rýchlo spoznám,“ dodal s úsmevom Viedenský, ktorý by mal svoj prvý duel odohrať budúci týždeň v príprave proti Komete Brno.