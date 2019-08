Záhadná smrť v Česku: Vo výťahovej šachte našli dvoch mŕtvych ľudí!

V českom Vyškove našli vo výťahovej šachte telá dvoch mladých ľudí.

V nedeľu ráno ich v bytovom dome objavili susedia. Policajti ani záchranári im už nedokázali pomôcť. "Bohužiaľ sa potvrdilo, že sa na mieste nachádzajú muž a žena bez známok života. Lekár už mohol konštatovať len smrť," uviedla policajná hovorkyňa Kamila Haraštová.

Polícia prehľadala miesto a jeho okolie, pričom zatiaľ nemajú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že za úmrtiami stojí tretia osoba. Televízia Nova informovala, že muž a žena skočili do šachty z jedenásteho podlažia. Polícia pozná totožnosť zosnulých, no bližšie detaily zatiaľ neposkytla. Nariadili tiež pitvu.