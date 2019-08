Tak čo o tom vedel?! Princ Andrew sa vyjadril k sexuálnemu škandálu boháča Epsteina († 66)

Britský princ Andrew odmietol pokračujúce obvinenia, že sa mohol zapliesť do údajných sexuálnych škandálov svojho niekdajšieho kamaráta Jeffreyho Epsteina.

Vo vyhlásení Buckinghamského paláca sa uvádza, že "bol zdesený nedávnymi správami o údajných Epsteinových zločinoch. Jeho kráľovská výsosť odsudzuje zneužívanie akejkoľvek ľudskej bytosti a vyjadrenia, že by takéto správanie sa prehliadal, zúčastňoval sa na ňom alebo ho podporoval, sú odporné". Palác vyhlásenie vydal po tom, ako britské noviny The Mail on Sunday získali video zo 6. decembra 2010, na ktorom princ Andrew v Epsteinovom dome v New Yorku máva na pozdrav mladej žene.

Epstein patril do najvyšších poschodí americkej smotánky a udržiaval tesné zväzky s osobnosťami svetovej politiky aj šoubiznisu. Prvýkrát ho súdili už v roku 2008, kedy sa priznal k zneužívaniu neplnoletého dievčaťa a dostal za to 18-mesačný trest odňatia slobody, z ktorých si nakoniec odkrútil len 13.Šesťdesiatšesťročný finančník Epstein spáchal 10. augusta vo svoje cele na Manhattane samovraždu obesením. Opätovne ho zatkli začiatkom júla a obvinili zo sexuálnych zločinov, za ktoré mohol dostať až 45 rokov väzenia. Tentoraz tvrdil, že je nevinný. Finančník bol podľa obvinení údajne