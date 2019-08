Herečka z Beverly Hills 90210 po rokoch priznala, že rolu získala podvodom: To si naozaj nikto nevšimol?!

Gabrielle Carteris sa od roku 1990 do roku 2000 objavovala v seriáli Beverly Hills 90210 ako Andrea Zuckerman.

Jej postava začínala ako šestnásťročná školáčka, lenže ona sama v tom čase mala skoro tridsať. Keď prišla na kasting na rolu stredoškolskej študentky, nemohla povedať, že má 29 rokov. A tak si osem rokov ubrala. Postavu plachej šprtky jej producenti priklepli. Dnes už 58-ročná Gabrielle sa vracia ako Andrea v obnovenej verzii seriálu.



Fotogaléria 8 fotiek v galérii

,,Keď som tú rolu dostala, právnik mi povedal, že by som tú zmluvu mala podpísať, ale uviesť iný vek, ak je vyšší než dvadsaťjeden. Keď potom môj vek odhalili, seriál začal byť veľmi populárny a moja postava v ňom bola dosť zásadná, takže ma nevyhodili. Ale producent Aaron Spelling mi vtedy povedal ,Máš veľké šťastie, že sme netušili, koľko máš rokov, keď sme ťa najali´," zverila Gabrielle magazínu People.



Andrea vo štvrtej sérii otehotnie a porodí dcéru Hannah. Gabrielle si v tom čase chcela zakladať rodinu s manželom Charlesom Isaacsom, s ktorým má dnes už dvadsaťpäťročnú Kelsey a dvadsaťročnú Mollie. ,,Než som otehotnela prvýkrát, išla som za producentom Aaronom Spellingom a povedala mu, že si s manželom Charliem chceme založiť rodinu, tak by som bola rada, keby to zahrnuli do scenára a Andrea otehotnela, aby som nemusela to tehotenstvo skrývať. Chcem, aby moje dieťa vedelo, že som na neho bola hrdá a neskrývala ho pred svetom," zverila Carteris magazínu People.

Tehotenstvo premiantky Andrey ale prudérni diváci v USA kritizovali.dodala herečka. Carteris je od roku 2016 prezidentkou odborovej hereckej organizácie Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (Cech filmových hercov - Americká federácia televíznych a rozhlasových umelcov).