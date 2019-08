Z hlbín Draždiaku v Bratislave sa vynorila 2-metrová príšera: Pozrite si video, čo pláva pod vašimi nohami!

Veľký Draždiak v Bratislave je obľúbeným prírodným kúpaliskom pre ľudí žijúcich v Bratislave. Sotva však niekto z nich tušil, čo sa ukýva v jeho hlbinách.

Pre návštevníkov Veľkého Draždiaku v Bratislave, musí byť tento objav poriadny šok! V sobotu sa z hlbín vynoril obrovský sumec, ktorý prišiel ľudí pozdraviť až k brehu. Ktovie, možno je ich tam takých viac!

Príšera z Draždiaku meria 2 metre a váži 100 kilogramov. Do redakcie nám poslal fotografie čitateľ Tomáš, ktorý si sumca dokonca aj pohladkal. Sumec síce neútočí na ľudí, no mnohí už zrejme do vôd Draždiaku budú vstupovať s väčším rešpektom.