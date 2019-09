Pošta v malej obci pri Topoľčanoch slúži už 410 rokov: Najväčšou raritou je to, kto jej šéfoval na začiatku!

Najstaršia pošta na území Nitrianskeho samosprávneho kraja sa nachádza v obci Veľké Ripňany v okrese Topoľčany.

Poštový úrad bol zriadený v roku 1605 ako jedna z 56 staníc na cisárskej poštovej trase Magna Via z Viedne do Sedmohradska. Prvou známou vedúcou poštového úradu bola vdova Helena Divék. „Ako vedúca poštového úradu musela byť znalá písma. V tom období žena, ktorá vedela čítať a písať, bola rarita,“ skonštatoval starosta Jozef Krištof.

Magna Via spájajúca Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajinu sa používala na prepravu osôb a pošty. Po porážke uhorského kráľa Ľudovíta II. v bitke pri Moháči (1526) sa tureckým vojskám otvorila cesta i na naše územie. Keď na uvoľnený uhorský trón nastúpil Ferdinand I. Habsburský (1526 – 1564), chýbalo mu spojenie medzi Viedňou a mestami v Hornom Uhorsku a Sedmohradsku. Magna Via viedla z Viedne cez Bratislavu na Ukrajinu, do Maďarska a končila sa v rumunskom Sibiu. Bola to najdlhšia poštová cesta vôbec, merala vyše 1000 kilometrov, z toho 496 kilometrov na území dnešného Slovenska.

Počas 17. storočia sa na linke zavádzali poštové vozy a poštové koče. V odovzdávacích staniciach, akou boli aj Veľké Ripňany, boli prepriahacie stanice vybavené stajňami a hostincami s možným prespaním. „Význam pošty Veľké Ripňany si uvedomíme najmä vtedy, keď zistíme, že v roku 1749 bolo na území Slovenska len 30 a v roku 1800 len 64 pôšt. Pošta vo Veľkých Ripňanoch mala vtedy už takmer 200 rokov,“ uviedla Jana Bieliková, riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko.

Najstarší poštový úrad v kraji bude formou informačnej tabule súčasťou náučného chodníka vo Veľkých Ripňanoch, ktorý plánuje obec sprístupniť na jeseň tohto roka.