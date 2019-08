Evelyn po zhodení kíl nabrala sebavedomie: Uvidíte ju tak, ako ju Boh stvoril!

Sympatická komička len pred štyrmi dňami ukázala svetu svoju premenu.

Na Instagrame zverejnila fotografie PRED a PO, aby fanúšikovia mohli porovnať zmenu, akou vďaka procese chudnutia prešla.

"Mala som chuť na zmenu - a hovorím si, čo prerobím byt ? Ale do toho sa mi stále nechce, tak som si povedala, že to trošku vyhrotím. Nechcela som to ani nejako špeciálne riešiť, ani úplne zdieľať, lebo nie som ešte v cieli, ale som na seba aj tak pyšná!" radovala sa úprimná Eva.

Zdá sa, že odviazanej Evelyn narástlo vďaka úbytku kíl sebavedomie, a tak potešila fanúšikov aj trošku pikantnejšou fotkou. Evelyn, fandíme ti!