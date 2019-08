Turecká pobrežná stráž zadržala stovky migrantov: Registračné tábory sú už výrazne preplnené

Turecká pobrežná stráž zadržala v Egejskom mori niekoľko stoviek migrantov, ktorí sa plavili na člnoch z tureckej provincie Čanakkale na grécky ostrov Lesbos.

Agentúra DPA to uviedla v nedeľu s odvolaním sa na oficiálne zdroje a správu tureckej tlačovej služby Anadolu. Pri siedmich zásahoch z uplynulej noci bolo podľa týchto údajov zadržaných celkove 330 osôb vrátane Sýrčanov, Afgancov a Palestínčanov. Od piatkového rána do nedeľňajšieho poludnia sa podarilo dostať cez Egejské more z Turecka na grécke ostrovy alebo pevninu najmenej 498 migrantom. "Zatiaľ nemáme konečné čísla, prichádzajú stále ďalšie člny," povedal v nedeľu pre DPA nemenovaný dôstojník gréckej pobrežnej stráže. Vyjadril predpoklad, že zvýšený prílev migrantov súvisí s priaznivým počasím v danom regióne.

Registračné tábory na gréckych ostrovoch, označované aj ako tzv. hotspoty, sú výrazne preplnené. Hoci boli pôvodne zriadené pre 8900 osôb, nachádza sa v nich už vyše 21.000 migrantov. Európska únia uzavrela v roku 2016 s Tureckom dohodu, na základe ktorej môžu byť vrátení všetci migranti, ktorí sa doplavia do Grécka, ale nezískajú tam azyl. Nová konzervatívna vláda Grécka chce teraz posudzovanie žiadostí o azyl urýchliť.