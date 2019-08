V Bratislave sa naťahujú o pietne miesto pre domácich miláčikov: Zvierací cintorín nefunguje ani po 2 rokoch

Dva roky prieťahov! Postaviť cintorín Borievka, kam by mohli obyvatelia Bratislavy pochovávať svoje domáce zvieratá, je nápad Stanislava Vlčkoviča.

Najprv sa všetko nieslo len v teoretickej rovine, ale keď začala vízia naberať reálne kontúry, začali sa objavovať rôzne námietky.

Stanislav dostal nápad na zriadenie cintorína na chate, kde bol s kamarátom, ktorý má 2 psov. „Ani neviem prečo, spýtal som sa ho, čo sa udeje so psom, ktorý uhynie. Povedal, že tu je to problém,“ prezradil Stanislav, a preto začal rozmýšľať nad vybudovaním dôstojného miesta, kde by mohli domácich miláčikov pochovávať. S kamarátmi začal pripravovať cintorín Borievka, lenže sa už 2 roky nič nedeje. Podľa aktivistu Mateja Vagača z Bratislavy otvorene boli porušené zákony.

„Mnohé úrady nerešpektujú zákony. Mestská časť Dúbravka vydala nezákonné povolenia a podpísali sa zlé rozhodnutia, na čo upozornil okresný prokurátor a potvrdil to aj okresný úrad. Na záver to potvrdilo v odvolacom konaní ministerstvo,“ vysvetlil Vagač. Tvrdí však, že proti miestu ako takému, nie je.

„Bratislava takýto priestor potrebuje. Nesmie to však byť čierna stavba ani porušovať zákony o ochrane prírody a životného prostredia. V neposlednom rade musí spĺňať hygienické predpisy aj územný plán,“ vysvetlil Vagač, čo mu na projekte prekáža. Stanislav sa však bráni.

„Náš projekt začal napádať tesne pred otvorením. Prokurátor ho napadol na stavebnom úrade a my sme sa odvolali. Skončilo to na ministerstve a podľa nich mal prokurátor pravdu, tak sme doplnili, čo bolo treba. Lenže potom sa všetko začalo odznovu,“ priznal Vlčkovič. Musel osloviť aj právnickú firmu, a to ho stojí nemalé peniaze. Stanislav už rozbehol aj petíciu, ktorá svedčí o tom, že o cintorín by zo strany ľudí bol záujem. Zozbieral totiž už 2 436 podpisov.

Musia splniť osobitný predpis

Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba môže zakopať mŕtve spoločenské zviera v rámci poskytovania takej činnosti na zakopávanie mŕtvych spoločenských zvierat, len ak má schválenú činnosť na zakopávanie mŕtvych spoločenských zvierat podľa osobitného predpisu a spĺňa ďalšie podmienky. Mŕtve zviera možno zakopať, ak:

- je celý pozemok oplotený a má uzamykateľný vchod

- sa v jame po vykopaní neobjaví spodná voda,

- je pozemok vzdialený najmenej 500 m od najbližšieho vodného toku alebo nádrže,

- mŕtve zviera je zakopané do takej hĺbky, aby bola výška navrstvenej zeminy najmenej 1 m od úrovne terénu,

- je mŕtve zviera zakopávané v obale, musí byť v obale, ktorý sa v zemi neškodne rozloží,

- telo mŕtveho zvieraťa je ošetrené dezinfekčným prostriedkom

- je pozemok zabezpečený proti nežiaducemu vniknutiu zvierat

(Zdroj: MPaRV SR)

Cintorín Borievka

Plánujú poskytovať tieto služby:

- prenájom miesta na pochovanie zvieratiek

- údržba hrobových miest

- dovoz uhynutého zvieratka

- pochovávanie za prítomnosti majiteľa uhynutého zvieratka