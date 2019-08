Odvážne pózy speváčky Rity Ory: Nie sú jej tie plavky malé?!

Speváčka Rita Ora (28) sa narodila v Prištine a žije v Londýne. Jej novým domovom sa však teraz v lete stalo Stredozemné more.

Na jachte sa plaví okolo Španielska a najnovšie je pri Taliansku. Fanúšikov dráždi fotkami v miniatúrnych bikinách.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Rita zásobuje fotkami z plavby sociálne siete a vďaka tomu paparazzovia vždy ľahko vypátrajú jej aktuálnu polohu. Ona si však z toho ťažkú hlavu nerobí a ochotne sa predvádza v bikinách, ktoré sú minimálne o číslo menšie a viac odhaľujú, ako zakrývajú.

Vďaka tomu si celý svet mohol pozrieť jej zbierku tetovaní - a nielen tie veľké, ktoré má na rebrách či na rukách, ale aj malé obrázky v intímnejších partiách. Rita povedala, že rada ukazuje svoju sexualitu, pretože jej to dodáva silu. Ako k tomu poznamenal denník The Sun, po týchto fotkách sa už musí cítiť ako Wonder Woman.