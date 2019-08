Zdenku († 38) bodol do chrbta nový frajer († 23): Spoveď svedka naháňa hrôzu!

Malý chlapček prišiel v sekunde o to najcennejšie, čo mal - svoju mamu... V noci zo soboty na nedeľu došlo v Rimavskej Sobote k obrovskej tragédii.

Vyštudovaná divadelníčka Zdenka († 38) žila roky v zahraničí, kde si našla aj partnera a otca svojho synčeka. Po rozchode zamierila späť na Slovensko, kde si našla novú lásku, trvala však krátko. Mladú ženu podľa svedectva suseda surovo a beštiálne dobodal jej priateľ († 23) na chodbe pred bytom, kde bývala.

Mladý muž mal poraniť aj seba a zraneniam neskôr podľahol. Po Zdenke zostal synček (5), ktorý mal byť v čase strašnej drámy u otca. Pre Nový Čas prehovoril práve sused, ktorý bol očitým svedkom brutálneho činu a aj on samotný bol v ohrození.

Zdenka († 38) žila dlhší čas v zahraničí s otcom svojho synčeka. Po skončení vzťahu sa vrátila do Rimavskej Soboty, kde si kúpila byt, v ktorom a pred ktorým sa celá tragédia odohrala. Jeden zo susedov, ktorý volal aj políciu, opísal podrobne, čo sa v ten hrozivý večer stalo. Všetko sa podľa neho začalo hrozným lomozom a krikom v byte nebohej ženy. Tá potom vybehla na chodbu a volala o pomoc. Otvoriť galériu K hroznému činu prišlo v tejto bytovke v Rimavskej Sobote. Zdroj: noviny.sk

„On ju naháňal, tu ju dobehol a dobodal. Bol to jej nový priateľ, spolu boli asi dva alebo tri mesiace. Vrátila sa z Čiech, našla si nového priateľa a začala nový život,“ uviedol zdrvený sused, svedok tragédie. „Ja som ju videl, ešte bola nažive. Videl som, ako ju tu bodal do chrbta. Vybehol som hore, suseda tam mala otvorené dvere, vbehol som dnu a videl som, ako beží za mnou. Rýchlo sme zatvorili dvere. Nebúchal na dvere, nič. To bolo všetko. Či sa potom vrátil a dokončil to, neviem,“ hovorí zdesene sused a pokračuje: „Mal riadne veľký kuchynský nôž. Nebol podľa mňa opitý ani nič. Bol pri zmysloch a robil to chladnokrvne. Vedel, čo robí.“

Posledné vyznanie

Muž mal po besnení obrátil nôž aj proti sebe. Podľa zdroja Nového Času ho našli v nedeľu nadránom pri miestnom kine. Záchranári ho previezli do nemocnice, kde však bodným a rezným zraneniam podľahol. Prípad už vyšetruje polícia.

„Telo nebohej ženy bolo nájdené v neskorých nočných hodinách na chodbe bytového domu. Na tele ženy boli zistené viaceré bodno-rezné poranenia. Bola nariadená súdna pitva. Podozrivým zo spáchania skutku je Rimavskosoboťan († 23), ktorý bol dnes v skorých ranných hodinách prevezený sanitkou, ktorú si sám privolal, do nemocnice v Rimavskej Sobote. Prevážaný bol s bodným poranením hrudníka. V skorých ranných hodinách v nemocnici zomrel,“ povedala Petra Kováčiková, banskobystrická policajná hovorkyňa. Dodala, že vyšetrovateľka začala trestné stíhanie pre trestný čin vraždy. Desivým paradoxom je, že ešte v piatok v noci pred svojím besnením uverejnil Zdenkin priateľ ich spoločnú fotografiu, ku ktorej napísal: „My love, my beauty, my everything... I love you („Moja láska, moja kráska, moje všetko... Milujem ťa“).“

Spomínajú kamaráti aj herec

Kamaráti aj známi zavraždenej mamičky sa nevedia z tragédie spamätať. „Keď som s ňou hovorila pred 2 týždňami, bola v pohode, všetko maľovala v ružových farbách, ale viem, že vedela klamať telom. Odchod na rodné Slovensko brala ako ďalšiu šancu, vrátila sa i k divadlu, ktoré vyštudovala. Len zabudla byť ostražitá, pre lásku bola ochotná urobiť čokoľvek. To, že odišla z tohto života tak kruto a nečakane, je nespravodlivé,“ napísala o nebohej žene na sociálnej sieti jej kamarátka. Na talentovanú Zdenku si spomína aj herec Ludwig Bagin.

„Poznal som ju zo školy a aj sme spolu hrali vtedy v nejakom predstavení. Naposledy som s ňou bol v kontakte pred troma rokmi, keď tu bola tá utečenecká kríza taká intenzívna. Ona sa tam dosť angažovala, najmä čo sa týka detí a adopcií. Chcela aj nejaké kontakty na rôzne linky, lebo si niektoré deti chcela zobrať k sebe domov. Aspoň do opatery. Jej priateľa som však nepoznal,“ dodal. S deťmi Zdenka pracovala aj po návrate na Slovensko, podľa sociálnej siete i podľa susedov sa zamestnala v detskom domove.