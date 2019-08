Exmanžel Ďurianovej Libor Bouček: Tretíkrát v chomúte a dieťa na ceste?!

Pre českého moderátora a exmanžela Marianny Ďurianovej (42) Libora Boučeka (38) ide už o tretiu svadbu, keď si uplynulú sobotu vzal priateľku Gabrielu Bendovú (27).

Len pár hodín po svadbe však prišiel ďalší šok, o ktorý sa postaral samotný ženích. K snímkam zo svojho veľkého dňa totiž priložil aj komentár, ktorý by mohol naznačovať, že mladomanželia sa čoskoro dočkajú aj svojho prvého spoločného potomka.

Šťastný ženích, ktorý skúša svoje šťastie v láske už tretíkrát, stavil tentoraz na finalistku českej Miss 2014 Gabrielu Bendovú. Tajná svadba sa konala v sobotu popoludní. Krátko nato už Libor zverejnil aj sprvú spoločnú snímku, ku ktorej pripísal aj krásny komentár. „Rodina je absolútny základ akejkoľvek spoločnosti. Vo vnímaní nás dvoch to je rodina, na ktorej začiatku je pevná láska muža a ženy,“ začal Bouček s tým, že samotná svadba je len ďalší logický krok.

„Rodina je natoľko dôležitou, že stojí za to o ňu bojovať i vo chvíľach, keď sme skeptickí,“ napísal Libor, ktorý ihneď rozvíril diskusiu, ktorá naznačuje, či mladá nevesta nie je tehotná. K tejto téme sa však ani jeden z manželov nevyjadril, a tak až čas ukáže, či sa Bouček konečne dočká vytúženého potomka. O dieťati pritom sníval ešte počas prvého manželstva so slovenskou moderátorkou Mariannou Ďurianovou, ktorú si vzal v júli 2006 a do pol roka sa aj rozviedli.