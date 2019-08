Bardejov odchytil veľkú hviezdu: Slávna speváčka vystúpi na mestskom jarmoku!

Tisícky návštevníkov očakávajú organizátori od štvrtka 22. augusta do nedele 25. augusta na tradičnom Bardejovskom jarmoku.

V tomto roku sa uskutoční jeho už 668. historický a 48. novodobý ročník. Okrem stoviek trhovníkov je tradičným ťahákom jarmoku aj bohatý kultúrny program. Jeho hlavnou hviezdou bude česká speváčka Lucie Bílá.



Ako agentúr SITA informoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Šariš - Bardejov Radomír Jančošek, Bardejovský jarmok je najvýznamnejším podujatím v oblasti cestovného ruchu, zábavy, kultúry i komercie na severovýchodnom Slovensku. "Vlani tu bolo na ploche 8 600 metrov štvorcových umiestnených 503 stánkov, z toho 82 s občerstvením. Tento rok sa očakáva podobná účasť," avizuje Jančošek. V tomto roku sa počas štyroch dní na ploche 4 800 metrov štvorcových predstavia trhovníci s rôznym spotrebným tovarom, nebudú chýbať pohostinské stánky s gurmánskymi špecialitami a nápojmi. Remeselníci sa so svojimi výrobkami predstavia v Uličke remesiel a priľahlé ulice v centre mesta zaplnia aj zábavné atrakcie a lunaparky, autosalón pred Športovou halou či detský jarmok v Promenádnom parku. "Bardejovský jarmok je fenomén, aký nemá na Slovensku obdobu. Radničné námestie i uličky starobylého mesta na Slovensku opäť ožijú netradičným ruchom obchodníkov, remeselníkov a návštevníkov," dodal Jančošek.



Pre návštevníkov jarmoku je pripravené množstvo sprievodných podujatí. Neoddeliteľnou súčasťou jarmoku je bohatý kultúrny program všetkých hudobných žánrov – vystúpenia folklórnych súborov, hudobných kapiel, domácich a zahraničných umeleckých telies. Vo štvrtok spomedzi hlavných hostí vystúpia Kollárovci, Košický Big Band, Hrdza a Katarzia. V piatok bude rockový festival Bardrock, predstavia sa Metropolis, Hex, Ravenclaw. V sobotu zažiaria Sima, Majself, Dominika Mirgová a Kali. V nedeľu o 20:30 vystúpi hlavná hviezda - Lucie Bílá, pred ňou ešte vystúpia Riverstone, Buranowski a ďalší.



Aj tento rok bude v sobotu 24. augusta premávať z Košíc do Bardejova a späť historický vlak. Tentoraz to bude nostalgický vlak zložený z historických vagónov a potiahne ho unikátny takmer storočný parný rušeň Ventilovka, pre ktorý to bude rozlúčková jazda na Slovensku. Pre železničných a turistických fajnšmekrov bude pripravená aj mimoriadna ponuka - jazdy s parnou lokomotívou po bardejovskej vlečke až k budove bývalého závodu JAS. "Je to skutočne veľká vzácnosť, lebo po týchto koľajniciach nikdy parný vlak neprešiel," uviedol Jančošek. Vlak z hlavnej železničnej stanice v Košiciach odchádza v sobotu 24. augusta ráno o 8:15 a z Prešova o 9:30. Spiatočný odchod z Bardejova je naplánovaný na 15:40.



Každý rok v súvislosti s konaním Bardejovského jarmoku sú dočasne uzavreté aj cestné komunikácie, vrátane štátnej cesty I/77 v úseku od križovatky ulíc Štefánikova, T. Ševčenku a Mlynská – prieťah Dlhý rad, po križovatku ulíc Slovenská - Krátky rad – Dlhý rad. Náhradná obchádzková trasa úseku cesty I/77 bude vyznačená prenosnými dopravnými značkami a povedie po miestnych komunikáciách. Tohtoročný termín uzávierky bude od 9:00 utorka 20. augusta do pondelka 26. augusta do 15:30.



Hlavným organizátorom podujatia je mesto Bardejov. Príjmy z jarmoku do rozpočtu mesta dosiahli v posledných troch rokoch viac ako 100-tisíc eur. Pokoj, verejný poriadok a dopravnú disciplínu počas neho zabezpečujú v úzkej súčinnosti príslušníci Mestskej polície Bardejov a Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) Bardejov. Vlani bolo počas jarmoku nasadených 48 príslušníkov mestskej polície a 69 policajtov OR PZ Bardejov.