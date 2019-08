Za deň narátali v oblasti Spiša až 5 200 turistov: Do Raja chodí najviac Čechov

Naša príroda láka čoraz viac! V Slovenskom raji počítali turistov a výsledky denného sčítania priniesli zaujímavé informácie.

Do národného parku prišlo v daný deň o takmer 500 turistov viac ako vlani. Približne 5 200 ľudí narátali na 13 stanovištiach, pričom na niektorých miestach vykonali aj odbery zo studničiek. Výsledky väčšiny meraní však prekročili povolené limity. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Slovenská príroda láka turistov z celého sveta, no už tradične najviac chodia ľudia z okolitých krajín. „Sčítanie robíme dvakrát v lete a raz v zime. Ide o lokality priamo v prírode, čiže nerátame tých, ktorí sa v nástupných bodoch zastavia autom, aby sa na- obedovali. Počasie nebolo ideálne, no zaznamenali sme nárast turistov,“ povedal riaditeľ Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.

Prezradil, že až tretina návštevníkov zavítala do Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorá je na zozname UNESCO. „Vyhľadávané sú aj roklina Suchá Belá a Prielom Hornádu spolu s Tomašovským výhľadom. Najviac chodia našinci a ďalej nasledujú Česi, Poliaci, Maďari, Nemci, no aj Izraelčania. Očakávame, že augustové čísla budú ešte lepšie, keďže vtedy býva stabilnejšie počasie a viac ľudí zamieri do prírody ako do jaskyne,“ dodal Tomáš Dražil.

Popritom stihli odobrať aj vzorky vody zo studničiek. „Z 11 vzoriek vody sú vo väčšine prípadov mierne prekročené limity mikrobiologických ukazovateľov,“ povedala hygienička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi Jana Murková. Vodné zdroje v lokalitách Klauzy, Stratenská píla či Prameň sv. Bruna sú na tom horšie, najkvalitnejšia je voda zo studničky na Podlesku.