Pri Bratislave prebehla rekonštrukcia bojov 2. svetovej vojny: Po Záhorí sa preháňal 30-tonový tank!

Pripomínajú si hrôzostrašnú minulosť! Neďaleko Bratislavy, na Záhorí, si cez víkend pripomenuli 2. svetovú vojnu rekonštrukciou bojov.

Už 17. ročník vojenskej akcie Sahara poňali organizátori ako osvetový. Ukážky z jedného z najväčších konfliktov sveta demonštrujú vývoj armády, zbraní aj použitej techniky. Po rokoch sa podujatie dostalo do povedomia aj v zahraničí, a tak sem chodí veľa zahraničných turistov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Cez víkend si návštevníci mohli vychutnať zinscenované súboje z čias druhej svetovej vojny. Okrem bojov v Afrike prebehli aj ukážky zo Slovenského národného povstania. Ako prezradil jeden z organizátorov podujatia Igor Ballo, ide o formu osvety, ktorou chcú ľuďom priblížiť, čo sa dialo pred 75 rokmi.

„Robíme to na technike z 2 svet. vojny, so zbraňami, ktoré sú tiež z daného obdobia. Nejde len o pozitívny, ale aj o negatívny zážitok. Medzi nimi je tenká hranica a my sa k nej chceme priblížiť, lebo to je varovanie,“ povedal Ballo. Nadšenci si tak mohli pozrieť tanky, autá a rôznu techniku. „Som rád, že tu máme z Nemecka tank STUG III, 88-milimetrový protilietadlový kanón so svetlometom, ktorý dosvieti až do 20 kilometrov, či prístroj, ktorý určoval smer zvuku,“ povedal Ballo.

Podujatie každoročne oslovuje čoraz viac ľudí z celého sveta. Stretli sme Japoncov, Nemcov aj Američanov. „Účastníci bojov robia v civile šoféra autobusu, ale aj právnikov. Niektorí sú príslušníkmi profesionálnej armády, ktorí pravidelne bojujú v uniformách. Bojovníci na našej Sahare pobehovali v pôvodných uniformách, no v ostrom boji to bolo dosť nekomfortné. Keď bola zima, vojaci mrzli a keď bolo teplo, pomaly sa varili,“ pousmial sa organizátor akcie, na ktorej sa predstavilo až 500 ľudí. Niektorí z nich jazdili v tankoch, iní pilotovali lietadlá a ďalší pobehovali v teréne.

Sherman M4 Otvoriť galériu Návštevníci si mohli pozrieť aj ukážku bojov v Afrike a zatýkanie vojakov. Zdroj: ik

Posádka - 5

Dĺžka - 580 cm

Šírka - 257 cm

Výška - 270 cm

Hmotnosť - 30 000 kg

Max. rýchlosť - 39 km/h

Dojazd - 192 km

Stug III Otvoriť galériu Stug III Zdroj: ik

Posádka - 4

Dĺžka - 6,85 m

Šírka - 2,95 m

Výška - 2,16 m

Hmotnosť - 23,9 tony

Max. rýchlosť - 40 km/h

Dojazd - 155 km