Tajná päťka prezidentky na zahraničných cestách: Kto sa stará o Čaputovú?!

V úrade je len dva mesiace, ale za krátky čas už toho stihla veľa. Teda aspoň čo sa týka počtu zahraničných pracovných ciest.

Prezidentka Zuzana Čaputová (46) navštívila od polovice júna oficiálne päť krajín. Pri viacerých cestách Slovákov zaujala nielen témami, ktoré rozoberali, ale aj oblečením či úpravou zovňajška. Na prípravy však nie je sama. Nový Čas zisťoval, kto sa stará o novú hlavu štátu pri jej zahraničných návštevách.

Neprešiel ani týždeň od inaugurácie a Zuzana Čaputová zamierila 20. júna na tradične prvú zahraničnú cestu slovenských prezidentov do Českej republiky. Dostalo sa jej vrúcneho prijatia a na Pražskom hrade ju s úsmevom vítal jej český náprotivok Miloš Zeman (74), ktorý stretnutie s ňou označil za príjemné. „Priateľská atmosféra, v ktorej sa viedla diskusia, je vždy inšpiratívna a môže viesť k zaujímavým názorom,“ vyhlásil počas návštevy Zeman.

Prvú cestu však sprevádzali aj prešľapy - prezidentka do českej metropoly zobrala so sebou vo vládnom špeciáli namiesto novinárov hudobníkov a jej zelené šaty sa počas oficálneho privítania neprimerane krčili. Na rozpačitý úvod vo funkcii však nechala zabudnúť na druhej zahraničnej ceste do Bruselu, kde absolvovala prijatie u belgického kráľa Filipa a stihla sa zoznámiť aj s končiacim predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.

Zaujala šatníkom, keď sa trikrát prezliekla a pri každej príležitosti si obliekla iné šaty, aj výrazne proeurópskou rétorikou. „Je to víťazstvo pre ňu osobne, ale aj pre Slovensko a celú Európu,“ povedal Juncker. V zahraničných cestách pokračovala v júli, keď zavítala k južným susedom do Maďarska a šnúru po krajinách V4 zakončila na stretnutiach s poľským prezidentom a premiérom vo Varšave.

Na zatiaľ svojej poslednej pracovnej návšteve vo Francúzsku prezidentka koncom júla prekvapila novým účesom a hostiteľ Emanuel Macron (41) jej vystrúhal poklonu a označil ju za symbol zjednotenej Európy. Čaputová však po zahraničí necestuje sama a o jej zovňajšok či témy diskusií s jednotlivými štátnikmi sa stará celý tím ľudí. Najbližšie ich služby využije v stredu, keď má naplánovanú cestu do Nemecka.

Katka Diková Strýčková, protokolistka Otvoriť galériu Katka Diková Strýčková Zdroj: ig

Na starosti má protokol pri cestách, organizáciu a plánovanie každého detailu zahraničnej návštevy. Jej najdôležitejšou úlohou však bolo čo najskôr uviesť Zuzanu Čaputovú do striktného sveta diplomatických a štátnických zvyklostí. „Pani prezidentka žiadne problémy v tomto ohľade nemala. Príprava na každú návštevu a každé vysoké podujatie je individuálna a pani prezidentka k nej zakaždým pristupuje rovnako zodpovedne ako k akejkoľvek inej oblasti,“ vysvetlila Strýčková.

Boris Hanečka, návrhár šiat

Otvoriť galériu Módny návrhár Boris Hanečka. Zdroj: tb

Je dvorným návrhárom prezidentky a modely pripravuje vždy na základe konkrétnej požiadavky. Posledné slovo má však hlava štátu. „Pri každej oficiálnej návšteve dostanem od Kataríny Strýčkovej ideu. Tú následne pretavujem do modelu, ktorý predstavím pani prezidentke a spolu ho konzultujeme. Na každú oficiálnu návštevu sme doteraz pripravovali jeden model. Ušitie jednotlivých šiat je časovo veľmi individuálne a pohybuje sa v desiatkach hodín ručnej práce,“ priblížil návrhár. Šaty od Hanečku vyjdú aj na 1 200 eur, no podľa našich informácií ich Čaputová nakupuje aj o polovicu lacnejšie.

Katarína Kmecová, vizážistka Otvoriť galériu Katarína Kmecová Zdroj: anc

Pod dohľadom odborníčky je aj mejkap prezidentky, ktorá uprednostňuje skôr jemnejšie líčenie. Dá si poradiť, no podľa vizážistky je dôležité, aby sa ona sama cítila prirodzene a komfortne. „Pani prezidenka vie, čo jej pristane, myslím, že sme sa celkom zhodli v štýle líčenia. Žiadne výrazné farebné odtiene nepoužívame, skôr zemité a sivé tiene. Pristanú jej chladnejšie odtiene svetlosivej a hnedej a na pery používame niekedy aj rúž s malinovým nádychom,“ povedala Kmecová

Peter Bátor, poradca pre zahraničnú politiku Otvoriť galériu Peter Bátor Zdroj: anc

Hlave štátu radí o cieľoch i témach návštev a tiež, ako má o nich rozprávať s lídrami krajín. Diskusie s prezidenktou sú po- dľa Bátora vecné a idú do detailov. „S každým štátom máme iné vzťahy a o tých sa na úvod aj prezidenti rozprávajú. Takže rozoberáme obsah rozhovorov, ktoré bude pani prezidentka viesť, čo majú jej partneri ako prioritu, o čo sa budú zaujímať. Prejdeme si spolu jednotlivé body programu návštevy a otázky, ktoré môže dostať,“ uviedol Bátor.

Sandra Žigová, stylistka Otvoriť galériu Sandra Žigová Zdroj: ig

V jej kompetenciách je zosúladiť celkovú vizáž a podľa jej slov je finálny vzhľad Zuzany Čaputovej vždy výsledkom tímovej práce. „Doplnky aj účes sú jej súčasťou. Líčenie na oficiálnu návštevu má na starosti vizážistka Katarína Kmecová. Úprava aj s vlasmi pred samotným odchodom je v rozpätí cca 2 hodín, podľa náročnosti účesu,“ dodala.