Domáce ME vo volejbale sú predo dvermi: Žiadna z nás nechce sklamať, hovoria Slovenky

Trinásť slovenských volejbalistiek čaká dnes a zajtra posledný test v podobe zápasov s Fínkami (v pondelok v Nitre a v utorok už v Bratislave) a potom to príde. Už o štyri dni sa v Bratislave začnú historicky prvé majstrovstvá Európy vo volejbale na Slovensku.

Hoci nerady, ale všetky bez rozdielu priznali, že s blížiacim sa dňom „D“ sa objavuje aj nervozita. Tá vyplýva z toho, že každá z nich sa chce pred vlastnými fanúšikmi ukázať v tom najlepšom svetle. Tlak je predsa len o hodný kus väčší, ako keď by sa európsky šampionát konal niekde v zahraničí.vyhlásila na začiatku posledného prípravného bloku kapitánka Barbora Koseková (24). Ona i celý tím sa dvomi víťazstvami nad Belgickom na vlastnej koži presvedčili, že sen o osemfinále by sa mohol stať realitou.Pritom však treba povedať, že dívať by sa na ulici bolo na čo! Jedna krajšia ako druhá, zhodli sa kolegovia v našej redakcii.

Volejbalové ME sa na Slovensku uskutočnia vôbec po prvý raz v histórii a budú prelomové vo dvoch smeroch. Prvýkrát sa konajú v štyroch krajinách - okrem Bratislavy ešte v Turecku (Ankara), Maďarsku (Budapešť) a Poľsku (Lodž) a majú rekordný počet 24 účastníkov.

Štvrté ME

Slovenky čaká štvrtý štart v európskej konkurencii. Po troch kvalifikáciách (2013, 2015, 2017), v ktorých sa nedostali cez barážové dvere, to bude vlastne ich návrat medzi elitu. Najlepšie umiestnenie dosiahli pri prvej účasti v r. 2003, keď obsadili 11. priečku. Pri ďalších štartoch v r. 2007 a 2009 skončili zhodne trináste.