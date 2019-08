Z kapitána náhradník: Depetris aj tak odchádzal z Trnavy spokojný

Prvé štyri kolá viedol futbalistov Trenčína s páskou na ruke. Piaty ligový zápas začínal len na lavičke náhradníkov. Argentínčan David Depetris bol v špecifickej situácii.

Ešte v máji oslavoval v drese Spartaka Trnava triumf v Slovenskom pohári, teraz sa mal postaviť proti svojim bývalým spoluhráčom. Navyše, na ich trávniku.

Juhoameričan nakoniec nastúpil po hodine hry a bol morálnou vzpruhou pre hostí, ktorým sa podarilo po vlastnom góle Bogdana Mitreu strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Trenčín otočil výsledok aj predtým s Dunajskou Stredou a po rozpačitom štarte do sezóny sa pozvoľna rozbieha. Depetris odchádzal z Trnavy spokojný. „Stretol som sa so známymi ľuďmi. Keď som vybehol na ihrisko, fanúšikovia Spartaka ma vítali potleskom. To ma veľmi potešilo. Na Trnavu mám len dobré spomienky,“ povedal pre stránku Spartaka.

Tréner Trenčína Roman Marčok preferuje hru na troch útočníkov. Depetris mal na hrote stabilné miesto, teraz ho nahradil Hamza Čatakovič. Argentínčan to neberie tragicky. Dôležitejší je tím a cenné tri body. „Trnava hrá kombinačný, behavý futbal. V Európskej lige si zaslúžila postúpiť. My sme predviedli dobrý výkon, hoci súper mal viac šancí,“ komentoval dvojnásobný slovenský reprezentant.

Trenčania sa v obrane vyvarovali hrubých chýb a vpredu boli efektívni. Zo štyroch príležitostí využili dve. „Boli sme mentálne silní,“ zdôraznil Depetris. „Opäť sme dokázali otočiť zápas ako naposledy proti Dunajskej Strede. To svedčí o našej vysokej morálke. Tešíme sa z toho, lebo v Trnave sa bude ťažko vyhrávať.“