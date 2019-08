Začína sa obdobie burčiaka: Ako spoznáte ten kvalitný?

V období od polovice augusta do konca septembra sa takmer všade na Slovensku začína obdobie vinobraní, hodov, a najmä burčiaka.

Vinárske cesty sú olemované stolíkmi plnými hrozna a fliaš s burčiakom. Ten takmer všetci dobre poznáme, niekomu chutí, niekomu už menej. Vedeli ste, že má aj blahodarné účinky na naše zdravie?

Burčiak je u nás jasne definovaný zákonom ako kvasiaci hroznový mušt vyrobený výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na Slovensku. Zákon tiež ustanovuje, že sa môže predávať od 15. augusta do konca roka a vyrába sa z hrozna zbieraného v danom roku. Dobrý burčiak má len jemný kal, je čerstvý, nechladený, mliečnožltej farby. Na začiatku kvasiaceho procesu má menej alkoholu, je skôr sladký a pripomína mušt.

Procesom kvasenia sa cukor a alkohol postupne vyvažujú. V určitej fáze dosiahnu ideálny pomer, ktorému vinári hovoria vrchol burčiaka. Trvá však len niekoľko hodín, potom objem alkoholu ďalej stúpa a klesá cukor. V závislosti od fázy kvasenia, v ktorej sa nachádza, môže mať od troch do šiestich percent alkoholu.

Ako spoznať kvalitný burčiak?

- Vyberajte si overených predajcov. Ak takého nemáte, choďte tam, kde je veľa ľudí.

- Má mať svetlú mliečnožltú farbu až po farbu svetlej kávy s jemným kalom.

- Nemá byť tmavý ani hustý.

- Mal by mať jemnú ovocnú arómu a mali by byť mierne cítiť kvasinky. Nemal by byť veľmi sladký.

- Nemá byť hnedý ani mať usadeninu na dne fľaše.

- Príliš priehľadný burčiak môže naznačovať, že bol riedený vodou.

Prospieva zdraviu

Pri konzumácii treba dať pozor na množstvo nielen pre alkohol, ale aj pre kvasinky, ktoré môžu byť ťažšie stráviteľné. Podľa gastroenterológov by si mali muži dopriať najviac pol litra nápoja denne, ženy ešte o 2 dl menej. „V burčiaku je veľa dobrých látok, ale treba dávať pozor na to, že je to predsa len alkohol. Je v poriadku dať si na vinobraní deci-dve pre psychickú pohodu,“ povedala Katarína Skibová, odborníčka na zdravú výživu. Jeho kvasinky však môžu byť ťažšie na strávenie, preto to s konzumáciou netreba preháňať.

Čo obsahuje

- Vitamíny skupiny B - priaznivé účinky napríklad na tráviace ústrojenstvo a pokožku.

- Železo - jeho nedostatok môže spôsobiť málokrvnosť.

- Zinok - zlepšuje kvalitu pokožky a vlasov.

- Stopové prvky a minerály priaznivo vplývajú na pleť a vlasy, dobre pôsobia aj na nervy či srdce.

Prevoz

Ak potrebujete previezť burčiak napríklad autom, musíte byť veľmi opatrní. Vrchnáčik poriadne dotiahnite, ale aspoň každú hodinu fľašu otvorte a opäť zatvorte. Inak by vám búrlivé kvasenie mohlo roztrhnúť fľašu, či vyraziť vrchnáčik.

Bezpečné skladovanie

Je to víno v počiatočnom štádiu kvasenia, keď sa v tomto procese premieňa cukor na alkohol a oxid uhličitý. Burčiak v nádobe nemôže byť zatvorený, lebo pri kvasení sa produkuje oxid uhličitý, ktorý zväčšuje svoj objem. V burčiaku sa nachádza v priemere 6 % alkoholu, čo je menej ako vo víne. Najlepšie je spotrebovať ho hneď v deň kúpy, ale ak sa vám to nepodarí, odložte ho do chladničky. Viečko však nezaťahujte úplne. Ideálne skladovanie je na tmavom a chladnom mieste. Mal by sa vypiť do 24 hodín.