Bénes debutoval v novej sezóne Bundesligy: Na ihrisku ho bolo poriadne vidieť

Slovenský futbalista László Bénes má za sebou tohtosezónny debut v najvyššej nemeckej súťaži.

Rodák z Dunajskej Stredy, ktorého v predošlých sezónach často trápili zdravotné problémy, odohral celý zápas pri bezgólovej remíze Borussie Mönchengladbach so Schalke 04. Diváci v Borussia-Parku sa tak nedočkali gólu v ligovom zápase prvýkrát od októbra 2016, keď ich miláčikovia remizovali s Frankfurtom 0:0.

Po záverečnom hvizde Bénes zhodnotil výkon mužstva a tiež načrtol príčiny remízového rezultátu. "Je to škoda, že sme dnes nedokázali zvíťaziť. Tím zo seba vydal úplne všetko. Celkovo bol náš výkon dobrý, ale potrebujeme si ho rozanalyzovať, aby sme vedeli v čom sa potrebujeme do ďalších týždňov zlepšiť. Myslím si, že našej hre chýbala najmä finálna prihrávka, respektíve lepšie využitie šancí, ktoré sme mali. Je to stále iba začiatok sezóny a verím, že v Mainzi získame tri body," povedal Bénes pre klubový web Borussie Mönchengladbach.

Slovenský stredopoliar dostal v 57. min žltú kartu, no patril medzi najaktívnejších hráčov na ihrisku. Dvakrát dokonca zamestnal aj brankára súpera. Po polhodine hry nasmeroval loptu do rukavíc Alexandra Nübela, ktorý si dvadsať minút pred koncom poradil aj s priamym kopom 21-ročného hráča so skúsenosťami zo seniorského tímu SR. Pre Bénesa to bol iba dvanásty zápas, ktorý odohral v I. bundeslige, pričom na konte má aj jeden strelený gól. Minulú sezónu strávil prevažne na hosťovaní v Kieli, kde sa dvakrát zapísal do streleckej listiny.