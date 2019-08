Najlepší strelec Fortuna ligy posiela jasný odkaz: Slovana sa nebojím!

Futbalisti Žiliny pokračujú vo svojich vydarených výkonoch a držia si stopercentnú bilanciu. Veľkú zásluhu na tom má 18-ročný stredopoliar Ján Bernát, ktorý najlepším strelcom súťaže.

V sobotu sa výraznou mierou podieľal aj na triumfe "šošonov" nad Nitrou 3:0, keď dvakrát napol sieť za brankárom Dávidom Šípošom. Okrem neho si otvoril strelecký účet v novej sezóne odchovanec klubu Dávid Ďuriš, ktorý sa nedávno dohodol so "žlto-zelenými" na predĺžení spolupráce do 30. júna 2022.

V zápase tímov z opačných pólov tabuľky mladé žilinské mužstvo jasne dominovalo a nepripustilo prekvapenie na svoj účet. "Myslím si, že od začiatku sme si išli za svojim. Vyhrali sme štyri zápasy, každý nás pasoval do role favorita a my sme to zvládli. Dali sme rýchly prvý gól a potom sme už kontrolovali zápas, až na nejaké šance Nitry," skonštatoval pre klubový web Ján Bernát a následne opísal svoj úvodný presný zásah.

"Bol som s loptou na hranici šestnástky, ale nemal som dobrú pozíciu. Čakal som na nejaký pohyb spoluhráčov a narazil som si loptu s "Božom". Potom sa odrazená lopta vrátila ku mne, videl som kde stojí brankár a chcel som to zakončiť krížnou strelou. Som rád, že som to trafil tak, ako som chcel."

Ján Bernát zažíva mimoriadne vydarený úvod sezóny, keď päťkrát skóroval v piatich stretnutiach. Okrem zápasu proti Nitre sa strelecky presadil aj v dueli s Michalovcami, Trnavou a Ružomberkom. Osemnásťročný futbalista bol za svoje doterajšie výkony odmenený potleskom viac než 2600 fanúšikov, ktorí si v sobotu našli cestu na Štadión pod Dubňom. "Boli to úžasné pocity, ktoré sa nedajú opísať. Som za to veľmi vďačný a je to niečo, o čom sníva každý mladý chalan," povedal aktuálny líder tabuľky strelcov Fortuna ligy.

Skóre stretnutia s Nitrou uzavrel v 83. min Dávid Ďuriš, keď po prihrávke kapitána Miroslava Káčera zakončil rýchlu akciu umiestnenou strelou ľavačkou. Na adresu žilinských mladíkov sa pozitívne vyjadril aj tréner Jaroslav Kentoš. "Som rád za našich mladých strelcov. Dávid Ďuriš splnil pokyny, s ktorými nastupoval na trávnik. Rovnako tak potešil Jano Bernát, padá mu to tam, ale som na neho ešte náročnejší v parametroch hry," cituje klubový web "šošonov" slová 45-ročného trénera.

V nasledujúcom kole sa Žilinčania predstavia na Tehelnom poli, kde si zmerajú sily so Slovanom Bratislava. Úradujúci slovenský majster takisto v tomto ligovom ročníku ešte nezaváhal, a tak pôjde o priamy súboj o líderskú pozíciu. Papierovým favoritom bude domáci Slovan, ale hostia do hlavného mesta Slovenska rozhodne nebudú cestovať v porazeneckej nálade. "Slovan je vynikajúci tím. Určite sa naň poctivo pripravíme, ale nejdeme tam so strachom. Budeme sa snažiť podať dobrý výkon, veríme si a uvidíme ako to dopadne," povedal Bernát.